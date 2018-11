Liebe von Lidl: Der Weihnachts-Spot des Discounters bringt uns zum Weinen 

So sieht es nicht nur an Weihnachten in vielen Familien aus: Szene aus dem neuen Lidl-Weihnachtsspot.

In seiner Weihnachtskampagne erzählt Lidl, wie streitende Erwachsene Kindern das Fest vermasseln. Im Internet ist der Clip ein Hit. Aber wie glaubwürdig ist die Werbung?

Aktualisiert am 13. November um 11.10 Uhr: Vom TV-Moderator Robert Lembke stammt der schöne Satz: „Weihnachten ist nur einmal im Jahr, aber das ist auch genug.“ Mittlerweile hat man das Gefühl, dass Weihnachten mindestens zweimal im Jahr gefeiert wird: Ende Dezember im echten Leben und ab Mitte November auf allen Social-Media-Plattformen. Dann starten die großen Lebensmittelketten ihre großen Weihnachtskampagnen. Seitdem Edeka mit einem Spot um einen einsamen Opa vor drei Jahren einen riesigen Internet-Hit landete, können viele von den Filmchen nicht mehr genug bekommen.

Es wundert daher nicht, dass der neue Clip des Discounters Lidl bereits innerhalb weniger Tage mehr als 1,6 Millionen Mal angeklickt wurde. Das zweiminütige "Kids Gone" ist auch nicht mehr nur ein Video, sondern Teil einer dreiteiligen Kampagne, zu der auch eine große Umfrage sowie eine ungewöhnliche Spendenaktion gehören. Die Botschaft ist dennoch simpel. "Weihnachten ist das Fest der Liebe. Vermasseln Sie es nicht", heißt es am Ende.

Genau das passiert aber im Film: Sämtliche Erwachsene benehmen sich wie die Teilnehmer einer krawalligen Polit-Talkshow: Eltern schreien sich an, Verwandte streiten sich, und auf den Straßen regiert ein wütender Mob. Die Kinder schauen sich das mit großen Augen an, ehe sie sich durch den dunklen Wald davon machen - angezogen von einem hellen Licht am Horizont, das ein friedliches Weihnachten verspricht.

Der Plot erinnert gleich an zwei erfolgreiche Serien des Streamingdienstes Netflix: Auch im US-Hit "Stranger Things" verschwinden Kinder, und in der deutschen Produktion "Dark" stehen Mädchen und Jungen ebenfalls oft im Wald herum. Ästhetisch ist das umgesetzt wie ganz großes Kino. Nur gibt es am Ende kein Happy End: Während die Kinder am Schluss ein fröhliches Fest feiern, müssen sich die Erwachsenen aus der Ferne eingestehen, dass sie es vermasselt haben.

Damit wir das im Alltag besser machen, liefert die Lidl-Umfrage praktische Handreichungen. Das Unternehmen hat 400 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren gefragt, was ihnen wichtig ist. Ganz vorne landeten überraschend nicht teure Geschenke unterm Weihnachtsbaum oder billige Angebote bei Lidl, sondern "auf unnötiges Plastik verzichten" (78 %), "Müll trennen" (72 %) sowie "nur so viel kaufen, wie man braucht" (64 %). Sorgen würde der Nachwuchs am liebsten dafür, dass alle Menschen genug zu essen haben (77 %) und dass sie weniger arm sind (64 %).

Diese Wünsche will Lidl nun zumindest zum Teil umsetzen. Ab dem 14. November posten der Discounter und mehrere Influencer sechssekündige Spendenvideos auf Facebook und bei Instagram. Für jeden Like will das Unternehmen anschließend 20 Cent an Organisationen wie Unicef, das Deutsche Rote Kreuz sowie das Deutsche Kinderhilfswerk spenden. Über den jeweiligen Stand der Spenden informiert der Konzern auf der Seite Eine gute Geste. Verantwortlich für all das ist die Hamburger Werbe-Agentur Überground.

Wie allgemeingültig die Botschaft von Weihnachten ist, sieht man auch an der Kampagne des Lidl-Konkurrenten Penny. Der macht mit einem modernen Märchen-Clip über eine allein erziehende Mutter auf das Thema Armut aufmerksam. Sie kann ihrem Kind nicht mal das Eislaufen im Park bezahlen. Der Slogan am Ende lautet: "Weihnachten braucht nicht viel. Nur Liebe." Der Zweiminüter, der mit einer Cover-Version von Elton Johns "Your Song" unterlegt ist, hat sogar schon fast 3,5 Millionen Aufrufe.

Die Reaktionen auf die Clips der beiden Discounter ähneln sich wie die Botschaften. Beide haben offensichtlich viele Menschen zum Weinen gebracht. Über den Penny-Spot schrieb jemand bei Youtube: "Sehr herzerwärmend. Die arme Mutter arbeitet bestimmt bei Penny." Und unter der Lidl-Werbung stellt jemand exakt in diesem Wortlaut die wichtigste Frage am Ende des Jahres: "Wann kommt Feuerwerk Prospekte?"

