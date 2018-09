Ärger im Kinderzimmer: Junge (7) schreit aus kuriosem Grund laut um Hilfe 

Weil ein Kind (7) in Baden-Würtemberg laut um Hilfe schrie, alarmierte ein besorgter Nachbar die Polizei. Als die eintrifft, ist die Situation anders als erwartet.

Weil am Rhein - Ein Streit zwischen einem Siebenjährigen und seiner Mutter um Ordnung im Kinderzimmer hat in Baden-Württemberg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Mutter hatte ihren Sohn am Mittwochnachmittag in Weil am Rhein ermahnt, er solle endlich sein Zimmer aufräumen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Kleine wollte dies aber nicht. Er stritt lautstark mit der Mutter und rief schließlich mehrmals laut um Hilfe. Ein besorgter Nachbar hörte die Hilfeschreie und alarmierte die Polizei. Die Beamten baten Mutter und Kind, das Problem in Ruhe zu lösen - und rückten wieder ab.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Jens Kalaene