Kontrolle auf A3: Polizei schaut ins Handschuhfach - sofort klicken Handschellen

Auf der A3 in Bayern machen Polizisten aus Hessen im Handschuhfach eines Autofahrers bei einer routinemäßigen Kontrolle einen unglaublichen Fund. Sofort klicken die Handschellen.

Frankfurt/Weilbach - Eine Streife der Polizeiautobahnstation Frankfurt kontrollierte am Donnerstag, 9. Mai, gegen 13.35 Uhr, den Fahrer eines Pkw der Marke Renault auf dem Parkplatz Johannispfad, auf der A3, in Höhe Weilbach (Bayern).

Unglaublicher Fund im Handschuhfach

Wie sich herausstellte, stand der Fahrer, ein 24-jähriger Mann, unter Drogeneinfluss. Dann machten die Beamten einen überraschenden Fund: Im Handschuhfach sowie einem weiteren Stauraum fanden sich rund 7000 Ecstasy-Tabletten, die sichergestellt wurden.

Der 24-Jährige wurde sofort festgenommen. Die Ermittlungen über die Herkunft der Rauschmittel dauern an, teilte das Polizeipräsidium Frankfurt mit.

