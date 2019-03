Alarm im Familienbad Miramar: Blaulicht-Einsatz im Familienbad

Höllische Hitze im Saunaparadies: Als die Feuerwehr zum Einsatz in das Erlebnisbad Miramar in Weinheim gerufen wird, ist bereits nach wenigen Minuten alles zu spät.

Weinheim - Alarm bei der Feuerwehrleitstelle im Baden-Württembergischen Weinheim: Am Mittwoch, 27. Februar, gehen gleich mehrere Notrufe ein, wie extratipp.com* berichtet. Eine Rauchsäule am Himmel ist weithin sichtbar. Alle Anrufer wollen aufgeregt nur eines loswerden: Auf dem Gelände des Erlebnisbads Miramar brennt es!

Feuer in der Sauna: Mitarbeiter unternehmen erste Löschversuche

Als die Feuerwehr eintrifft, wird schnell klar: Im Saunaparadies des Erlebnisbads Miramar in Weinheim ist die Hölle los. Eine Saunahütte außerhalb des Schwimmgeländes steht in hellen Flammen. Zum Glück sind mehrere Mitarbeiter des Badebetriebs auf Zack, unternehmen bereits erste Löschversuche mit Handfeuerlöschern. Das Feuer ist aber nicht mehr zu bändigen, selbst die beiden angerückten Feuerwehrabteilungen können nicht verhindern, dass die Saunahütte völlig abbrennt. Nach nur 30 Minuten ist der gefährliche Spuk vorbei.

Flammen in Sauna schnell entdeckt: Aufsichtspersonal ist auf Zack

Dass das Feuer bereits rasch von Mitarbeitern des Miramar entdeckt und bekämpft wurde, ist ein Glücksfall, hat aber auch einen bizarren Hintergrund. Die Salz- und Kristall-Therme in Weinheim hatte für die Sicherheit der Badegäste zuletzt das Aufsichtspersonal verstärkt - denn im Miramar wurden auffallend häufig Sexualstraftaten angezeigt. Allein im vergangenen Jahr gab es mehrere schockierende Vergewaltigungen dort. Auch Minderjährige waren von sexuellen Übergriffen betroffen. Die Ursache des Feuers in der Saunahütte ist unklar, wie die Feuerwehr Weinheim mitteilt. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Freizeitbad nördlich von Heidelberg: das Miramar in Weinheim

Der Miramar in ist ein Salzwasser-, Spa- und Saunakomplex am Waidsee in Weinheim, Baden-Württemberg. Es wurde 1973 von einem privaten Betreiber eröffnet und im Jahr 1987 von der Stadt Weinheim gekauft. Zum 40. Geburtstag des Erlebnisbades im Jahr 2013 hatten 17,5 Millionen Menschen das Miramar besucht. Derzeit zählt die Einrichtung rund 700.000 Gäste pro Jahr. Das Einzugsgebiet des nördlich von Heidelberg gelegenen Bades erstreckt sich bis zum Raum Frankfurt am Main im Norden und Pforzheim im Süden.

+ Im Erlebnisbad Miramar in Weinheim konnte die Feuerwehr nicht verhindern, dass diese Hütte blitzschnell abbrannte. © Feuerwehr Weinheim

Brandheiße News und der beste Klatsch auf extratipp.com*

Mainz: Fahrschul-Lehrer findet irren Zettel an Autoscheibe - Wütender Nachbar schreibt verrückte Botschaft

Frankfurt: Sohn erhält merkwürdige WhatsApp von vermisster Mutter - als er sie findet, ist alles zu spät



*extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.