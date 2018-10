Schon wieder Übergriff in beliebtem Familienbad: 17-Jähriger fasst Mädchen in den Schritt

Die Übergriffe im beliebten Erlebnisbad Miramar reißen einfach nicht ab! Diesmal wird ein 17-Jähriger festgenommen, weil er einem Mädchen in den Schritt gefasst hat.

Weinheim - Wie MANNHEIM24 berichtet, soll der junge Mann nach ersten Informationen am Samstagabend gegen 18 Uhr auf der Wasserrutsche des Bades ein 12-jähriges Mädchen im Intimbereich berührt haben. Das Opfer vertraut sich seiner Mutter an, diese zieht die Badeaufsicht hinzu.

Miramar in Weinheim: Polizei nimmt 17-Jährigen in Erlebnisbad fest

Der 17-Jährige kann bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Gegen den jungen Mann aus Afghanistan wird nun wegen des Verdachts eines Sexualdelikts ermittelt.

Das beliebte Freizeitbad in Weinheim ist in der Vergangenheit immer wieder wegen sexueller Übergriffe in die Schlagzeilen geraten. Wie sich ein Sprecher des Miramar zu dem erneuten Übergriff äußert, lesen Sie auf MANNHEIM24.de!

__________

MANNHEIM24 ist Teil ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

pol/kab