Früher war mehr Schnee? Das Märchen von der weißen Weihnacht

In Zeiten des Klimawandels sehnen wir uns nach einem echten Winter. Dabei ist Schnee an Weihnachten ein Produkt der Popkultur. Weiße Weihnachten wird es wohl auch diesmal nicht geben.

Der Winter ist ein alter Schlawiner. Seit einigen Jahren heißt es in Agenturmeldungen nach den ersten Schneefällen der Saison nicht mehr, der Winter sei da. Vielmehr ist allerorten vom Wintereinbruch die Rede. Das klingt, als sei er ein Gangster, der uns mit vorgehaltener Waffe dazu zwingt, dicke Socken anzuziehen, die Autos frei zu kratzen und eine Schneeballschlacht zu veranstalten.

Die Ansicht, dass die kälteste aller Jahreszeiten ein böser Mann sei, steht in diametralem Gegensatz zur Sehnsucht nach einem richtigen Winter, die sich in Zeiten des nicht mehr zu leugnenden Klimawandels breit macht. Vor allem jetzt, da alle wieder wahrscheinlich vergeblich auf eine weiße Weihnacht hoffen. Gefühlt prophezeien die ersten Meteorologen bereits kurz nach den Sommerferien, wo in Deutschland an Heiligabend eine geschlossene Schneedecke liegen könnte.

Weihnachten: Schnee ist Ausnahme

Gerade schneit eine Prognose von Wetter Online in die nassgraue Welt. Demnach könnte "nach dem vierten Advent ein neuer Schwall kalter Luft zu uns gelangen. Ob diesen dann auch Flocken bis in die Täler bedeutet, bleibt allerdings abzuwarten." Damit sich keiner falsche Hoffnungen macht, rechnet Meteorologe Matthias Hebel vor: "Eine weihnachtliche Winterlandschaft in Deutschland ist mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 20 Prozent eher die Ausnahme."

Trotz dieser keineswegs erwärmenden Statistik wünschen wir uns zu Weihnachten neben Liebe und Geschenken jede Menge Schnee. So als sei es ein Naturgesetz. Dabei ist Schnee in dieser Jahreszeit auch ein Produkt der Popkultur. Wenn Bing Crosby seit mehr als 70 Jahren die "White Christmas" besingt, fühlt sich Weihnachten bei sieben Grad plus tatsächlich ein bisschen an wie Ostern im Hochsommer. Die Kulturgeschichte des Winters kann man in Bernd Brunners Buch "Als die Winter noch Winter waren. Geschichte einer Jahreszeit" nachlesen. Man muss sich dazu nicht vor den warmen Kamin setzen. Der kann im Winter ruhig ausbleiben.

Trotzdem erfährt man von Brunner viel Wissenswertes. Etwa dass "bis Mitte des 19. Jahrhunderts auf Weihnachtspostkarten nicht mal Schnee zu sehen war" - bis Coca-Cola den Weihnachtsmann durch weiße Landschaften sausen ließ. Der Autor, der in seinem "Handbuch der horizontalen Lebensform" schon "Die Kunst des Liegens" erklärt hat, kann dem Winter generell nicht viel abgewinnen. Vor allem in der Stadt sei er trübselig: "Wenn da Schnee fällt, geht es nur darum, ihn schnell wegzuräumen, damit nicht alles zum Erliegen kommt."

Dennoch sehnen wir uns heute danach zurück. Vielleicht weil wir vergessen haben, dass der Winter als Wetter vor Erfindungen wie der Heizung und der Thermowäsche lebensbedrohlich war. Auch Brunner war das nicht mehr bewusst, ehe er den Winter 2016/2017 bei bis zu minus 30 Grad im Nordosten der USA verbrachte. "In den zwei Monaten wurde mir erstmals klar, wie es sich anfühlt, wenn Winter zur Bedrohung werden können. Und wie hart sie früher waren", gestand er in einem Interview.

Wir Menschen auf der Nordhalbkugel haben es da leicht: Weihnachten und auch Silvester zünden für uns in der dunklen Jahreszeit ein Licht der Hoffnung an. Zudem gaukeln uns die zwölf Monate lang gleich ausgestatteten Obstregale der Supermärkte vor, es sei egal, welche Jahreszeit wir gerade haben. Der Titel von Sandra Parettis Roman "Der Winter, der ein Sommer war", der vor 40 Jahren in Nordhessen verfilmt wurde, kann Winter für Winter zitiert werden.

Aber stimmt es eigentlich wirklich, dass es früher öfter weiße Weihnachten gab? Der Meteorologe Andreas Neuen, der im Team von Jörg Kachelmann arbeitet, hat die Weihnachtsfeiertage von 1951 bis 2010 verglichen. Seine Datenauswertung ergab, dass sich in all den Jahren gar nicht so viel verändert hat. Weihnachten ist nicht unbedingt grüner, brauner oder was auch immer geworden. In Düsseldorf, fand Neuen heraus, gab es zwischen 1951 und 1980 sogar nur zwei Mal weihnachtlichen Schnee, also nur alle 15 Jahre, zwischen 1981 und 2010 aber vier Mal, also alle 7,5 Jahre.

Wir glauben aber weiterhin daran, früher sei Weihnachten immer weiß gewesen. Wir denken quasi postfaktisch und verbreiten unsere eigenen Fake News. Neuen erklärt sich das mit der längeren Zeit der Schulferien. Irgendwann zwischen dem 4. Advent und den Drei-Königs-Tag am 6. Januar lag sicher überall einmal Schnee. In unseren Kindheitserinnerungen, so seine Theorie, setzen wir das mit Weihnachten gleich.

Brunner wollte sein Buch übrigens "Früher war mehr Schnee" nennen. Es gab jedoch bereits ein anderes Buch mit dem Titel. Heutzutage ist gar nichts mehr sicher: nicht dass Weihnachten Schnee fällt und auch nicht, dass dies früher öfter der Fall war. Das einzige, worauf man sich verlassen kann, ist die Zeile aus einem Lied der Band Element of Crime. Dort heißt es: "Wenn der Winter kommt, dann wird's früher dunkel."

