Priester rettet Surfer vor Weißem Hai

Bei Perth in Australien wird Surfer Phil Mummert von einem Weißen Hai angegriffen. Liam Ryan, ein Priester, rettet den schwer blutenden Mann aus dem Wasser.

Perth – Für Phil Mummert wird der Albtraum vieler Badegäste wahr. Ein Weißer Hai hat bei Perth in Australien den Surfer angegriffen*. Der Sportler liegt schwer verletzt und stark blutend im Wasser. Da eilt ein Priester zur Rettung. Obwohl der Weiße Hai noch in der Nähe ist, wie 24hamburg.de berichtet. Auch in Florida kann ein Kind nur knapp vor einem Hai-Angriff* bewahrt werden. Hier entpuppt sich ein Polizist, der gerade mit seinem Hund spazieren geht, als Held.

Sogar in Norddeutschland musste Hai-Alarm vor einer beliebten Ferieninsel gegeben werden. Sonst spielen sich in Nord- und Ostsee andere Dramen ab. Vor Cuxhaven sank eine historische Segelyacht. Sieben Menschen mussten gerettet werden.