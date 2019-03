Weltfrauentag: So unterschiedlich kommunizieren Frauen und Männer

Manchmal reden Frauen und Männer aneinander vorbei - gerade auch im Berufsleben. Expertin Kathrin Mahler Walther erklärt am Weltfrauentag, wieso sich Frauen oft nicht behaupten können.

Männer und Frauen teilen sich auf unterschiedliche Art und Weise mit. Wie man Kommunikationsmuster im Beruf erkennt und nutzen kann, erläutert Coach Kathrin Mahler Walther.

Frau Mahler Walther, Sie leiten Kurse zu „Machtspiele und Kommunikation der Geschlechter“ an. Worum geht es da?

Wir treffen häufig auf Organisationen, die sagen, sie erleben, dass Männer und Frauen unterschiedliche Kommunikationsstile haben. Das erschwert die Zusammenarbeit. Für die Unterschiede gibt es verschiedene Erklärungen. Frauen und Männer werden sehr unterschiedlich sozialisiert, was ihr Kommunikationsverhalten betrifft. Darauf trifft man dann unweigerlich im Berufsleben. Das Seminar ist darauf ausgerichtet, diese Kommunikationsstile zu durchdringen.

Was macht den Unterschied in der Kommunikation aus?

Frauen haben oft einen horizontalen Kommunikationsstil, Männer einen vertikalen. Das bedeutet, dass es bei den Frauen eher um das Thema Zugehörigkeit geht, im Team gemeinsam zu kommunizieren. Bei Männern ist oft die Komponente von Hierarchie stark und es spielt eine stärker vordergründige Rolle, Raum und Territorium zu markieren. Das zeigt, dass die Zielrichtungen der Kommunikation verschieden sind. Wenn man versteht, das zu analysieren, kann man selber flexibel unterschiedliche Kommunikationsstile einsetzen.

Warum schicken Unternehmen ihre Mitarbeiter zu solchen Seminaren?

Mehr und mehr Organisationen möchten ihren unterschiedlichen Talenten gleiche Entwicklungschancen ermöglichen, weil sie sich von Vielfalt einen Mehrwert für die Firma versprechen. Wenn sie ihr Personal analysieren, merken sie häufig, dass es die Frauen sind, die auf dem Weg nach oben raus fallen, ihre Talente nicht einbringen können. Da stellt sich die Frage, was man tun kann, damit diese qualifizierten und motivierten Frauen in höhere Positionen kommen können. Ein wichtiger Schritt ist der Blick auf die Kommunikationskultur im Unternehmen.

Kommt es vor, dass Frauen ihren Kommunikationsstil verändern wollen?

Wenn wir uns mit den Beschäftigten unterhalten, kommt man schnell auf das Thema. Für Frauen ist es schwieriger, sich in bestimmten Runden Gehör zu verschaffen, sich durchzusetzen. Darüber gibt es auch viele Studien. Und viele Frauen kennen diese Situationen. Es gibt auch immer mehr Männer, die dafür eine Sensibilität haben.

Wie ist es möglich, einer Frau durch andere Kommunikationstechniken, auch gegenüber männlichen Kollegen, mehr Souveränität zu verleihen?

Uns geht es nicht darum, aus den Frauen andere Persönlichkeiten zu machen. Wir wollen das Repertoire erweitern, sowohl für Frauen als auch für Männer. Es geht immer darum, dass man sich aufeinander zu bewegt und gemeinsame Wege entwickelt. Für Frauen bedeutet das konkret, sich bewusst zu werden, wie wichtig Kommunikation ist. Ab einer bestimmten Hierarchieebene geht es in Organisationen immer um Politik. Da spielt Sichtbarkeit eine wichtige Rolle und die Fähigkeit, Interessen wirkungsvoll zu organisieren und zu vertreten. Wer sich unterschiedlicher Kommunikationsmuster bewusst ist und in diesen agieren kann, kann sich in dieser politischen Gemengelage besser behaupten.

Wieso können sich Frauen denn oft nicht behaupten?

Wir erleben häufig Frauen, die davon überzeugt sind, dass ihre sehr gute fachliche Arbeit für sich selbst spricht. Sie wundern sich, dass sie kaum wahrgenommen werden und nicht aufsteigen in der Hierarchie. Dann geht es darum zu lernen, dass es enorm wichtig ist, die eigene Arbeit sichtbar zu machen. Gute Arbeit und Selbstmarketing gehören zusammen. Es gibt viele Methoden und Mittel, sich selbst gut zu verkaufen, man muss es nur lernen.

Welche Unternehmen nehmen solche Seminare in Anspruch?

Das ist quer durch die Bank weg. Kleine, mittelständische, große Unternehmen – da gibt es kaum einen Unterschied. Es sind die, die vielfältige Kommunikationswege innerhalb ihres Unternehmens oder ihrer Organisation entwickeln möchten. Größere Firmen haben ein höheres Budget für solche Weiterbildungen, kleine und mittlere Unternehmen nehmen die Angebote oft im Rahmen von öffentlich geförderten Programmen an.

Kathrin Mahler Walther

Kathrin Mahler Walther (48) ist Geschäftsführerin der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft (EAF) in Berlin. Sie berät Organisationen in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zu Vielfalt in Führungsebenen. Zudem ist sie als Moderatorin und Trainerin tätig. Mahler Walther wurde in Leipzig geboren. Sie studierte Sozialwissenschaften in Jena, Berlin und New York.