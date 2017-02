Weltkriegsbombe am Frankfurter Flughafen gefunden

Kelsterbach - Auf einem Feld wird eine Fliegerbombe entdeckt. Pikant: Der größte deutsche Flughafen ist ganz in der Nähe. Flugpassagiere werden von der Entschärfung voraussichtlich nichts mitbekommen. Anders sieht es für Auto- und Bahnfahrer aus.

Nur wenige hundert Meter vom Frankfurter Flughafen entfernt ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper wurde am Montagmittag in einem Feld bei Kelsterbach entdeckt, wie die Polizei berichtete. Noch in der Nacht zum Dienstag (23.00 Uhr) soll die britische Fliegerbombe entschärft werden. Dazu müssen auch Wohnhäuser und ein Hotel evakuiert werden. Zudem werden die Autobahn 3, eine Bundesstraße und die am größten deutschen Flughafen vorbeiführenden Bahnstrecken gesperrt.

Der Flughafenbetreiber Fraport rechnete angesichts des Nachtflugverbots zwischen 23.00 und 5.00 Uhr mit keinerlei Einschränkungen des Flugverkehrs. Starts gebe es nach 23.00 Uhr nicht mehr, sagte ein Sprecher. Sollten verspätete Flugzeuge landen wollen, könnten sie dies auf der Südbahn tun, die nicht betroffen sei.

Die Polizei erklärte, wegen der Autobahnsperrung müsse mit erheblichen Beeinträchtigungen gerechnet werden. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren. Um den Fundort wurde eine Sicherheitszone von 700 Metern eingerichtet. In der Nähe befindet sich auch der ICE-Bahnhof des Flughafens.

Bis 21.30 Uhr sollen bis zu 400 Anwohner und Hotelgäste das Gebiet verlassen haben, ab 22.00 Uhr werde ein Hubschrauber aus der Luft den Bereich kontrollieren, sagte eine Polizeisprecherin. Die A3 soll ab 22.00 Uhr zwischen Mönchof-Dreieck und Frankfurter Kreuz voll gesperrt werden, auch die Bundesstraße 43 wird gesperrt. Entgegen ersten Angaben der Polizei befindet sich eine Flüchtlingsunterkunft nicht in dem Bereich, der evakuiert werden muss. Zur Entschärfung sollen Spezialisten des Kampfmittelräumdiensts des Regierungspräsidiums Darmstadt anrücken.

An Weihnachten sorgte die Entschärfung eine Bombe in Augsburg für eine Mega-Evakuierungsaktion.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa