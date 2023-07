38,8 Grad in Bayern: Samstag war der bislang heißeste Tag 2023 – Deutschland jagt den Hitze-Rekord

Von: Vivian Werg

Teilen

Der bisherige Temperatur-Rekord für den Sommer wurde laut deutschen Wetterdienst am Wochenende geknackt. Die Hundstage sollen aber noch vor uns liegen.

München – Die Hitzeextreme über Europa betreffen auch Deutschland. Die bislang höchsten Temperaturen des Jahres wurden, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, am Samstag (15. Juli) vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Bayern registriert: 38,8 Grad. Der Wert sei in Möhrendorf-Kleinseebach im Landkreis Erlangen-Höchstadt gegen 15.20 Uhr gemessen worden, sagte ein DWD-Meteorologe anhand vorläufiger Daten am Abend der dpa.

Weitere sehr hohe Werte seien laut dem DWD-Experten auch im Norden Bayerns gelegenen Kitzingen (37,8 Grad), in Dresden-Strehlen (Sachsen, 37,3 Grad) und auch in Notzingen (Baden-Württemberg) verzeichnet worden. In weiten Teilen Brandenburgs galt am Samstag zudem die höchste Waldbrand-Warnstufe, in vier Landkreisen wurde die zweithöchste Warnstufe erreicht. Laut Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragten Raimund Engel, sei es am Samstag allerdings zu keinen größeren Waldbränden gekommen.

Am Samstag wurde in Bayern der bisherige Temperatur-Rekord für den Sommer 2023 geknackt. © Peter Kneffel/ dpa

Sommer 2023 in Deutschland: Heißeste Zeit des Jahres soll noch kommen

Nicht ganz so heiß war es hingegen im Nordwesten Deutschlands. Am Abend kam es in Teilen der Republik sogar zu stärkeren Gewittern. Den bisherigen Rekord für dieses Jahr hatte, wie dpa berichtete, der vergangene Sonntag (9. Juli) mit 38 Grad im baden-württembergischen Waghäusel-Kirrlach (Landkreis Karlsruhe) gehalten.

Die Temperaturen in Deutschland sollen nach Angaben des DWD in den nächsten Tagen deutlich auseinandergehen. Im Norden werden zum Wochenstart Schauer und kurze Gewitter mit maximal 24 Grad prognostiziert, im Süden und Südwesten hingegen dominiert laut DWD weiter feuchtwarme bis heiße Luft bei maximal 31 Grad. Ganz hohe Temperaturen werden zunächst nicht mehr erwartet. Wie das Online-Wetterportal Wetter.de berichtet, sollen die sogenannten Hundstage, die als heißeste Zeit des Jahres gelten, allerdings noch vor uns liegen. „Der Somme habe noch viel Zeit und könnte noch einen drauflegen“, heißt es. Vom absoluten Temperatur-Rekord von 2019 ist Deutschland allerdings noch ein bisschen entfernt. DWD zufolge wurden am 25. Juli 2019 an den Stationen in Duisburg und Tönisvorst 41,2 Grad Celsius gemessen. Vergangenes Jahr wurden am 20. Juli in Hamburg-Neuwiedenthal 40,1 Grad verzeichnet.

Extremwetter in Europa – keine Entspannung in Sicht

Hitzewellen quälen derzeit Urlaubsländer in Europa. So lässt „Cerberus“ mit einer Höllenhitze Italien, Spanien und Griechenland leiden. Eine Entspannung ist keine in Sicht – im Gegenteil. Es droht sich schon die nächste Hitzewelle über Südeuropa an. In Italien ist vielerorts schon eine „gigantische Hitzewelle“ zu verzeichnen. Italien-Urlauber sollten daher Hitzewarnungen besonders ernst nehmen.

Tornados, Wüstenstürme, Zyklone: 10 Wetterphänomene, die Sie kennen sollten Fotostrecke ansehen

Mehr als 60.000 hitzebezogene Todesfälle hat es, wie die Tagesschau berichtet, einer Berechnung zufolge im Sommer 2022 in Europa gegeben. Deutschland hatte mit 8173 Toten die drittmeisten Opfer zu beklagen, nach Italien (18.010 Tote) und Spanien (11.324 Tote), wie ein Forschungsteam im Fachmagazin Nature Medicine schreibt. Langanhaltend hohe Temperaturen können, wie das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege informiert, erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Diese hilfreichen Tipps helfen bei Hitze. (Vivian Werg mit Material von dpa)