Wetter aktuell: Neue Gewitter mit Starkregen in Deutschland erwartet

Wetter heute

Beim Wetter in Deutschland kommt es ab Montagabend erneut zu heftigen Unwettern mit Starkregen - dadurch steigt auch die Gefahr von Hochwasser weiter.

Die Unwetterserie nimmt kein Ende: Am heutigen Montagabend sind für weite Teile Deutschlands neue Gewitter mit Starkregen angekündigt.

Stuttgart - In den vergangenen Wochen war das Wetter in Deutschland immer wieder von teils heftigen Unwettern geprägt. In manchen Städten in Baden-Württemberg sah es durch massiven Hagelfall kurzzeitig aus wie im Winter und vielerorts kam es durch den Regen zu Überschwemmungen und Hochwasser. Der heutige Montag startet dagegen warm und sehr sonnig. Doch bereits am Abend sollen neue Gewitter mit Starkregen heraufziehen, die mehrere Tage anhalten sollen. Erneut ist davon hauptsächlich der Westen und der Südwesten betroffen. Wie BW24* berichtet, werden erneut Unwetter mit Starkregen in weiten Teilen des Landes erwartet - „brisante Lage“.

Das Wetter in Deutschland zeigte sich in den bisherigen Sommerwochen sehr unbeständig