Wetter an Pfingsten bringt sommerliche Überraschung für Stuttgart

Sonne an den Feiertagen

+ © Marijan Murat/dpa Das Wetter wird an Pfingsten sommerlich warm mit bis zu 24 Grad. © Marijan Murat/dpa

An Pfingsten wird das Wetter überwiegend sonnig bei leicht bewölktem Himmel. Am Pfingstmontag werden sogar sommerliche Temperaturen in Stuttgart erwartet.