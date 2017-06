Gewitter und Hagel: DWD warnt vor „großem Unwetterpotenzial“

An Pfingsten dohen vielerorts heftige Unwetter.

Unwetter im Anmarsch: Noch ist es sonnig und sommerlich warm. Doch es drohen heftige Schauer und Gewitter im ganzen Land. Lokal muss laut Deutschem Wetterdienst auch mit Hagel gerechnet werden.

Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach am meteorologischen Sommeranfang mit. „Es ist mit großem Unwetterpotenzial zu rechnen“, sagte der Meteorologe Helge Tuschy.

Die Front ziehe von Westen nach Osten. Die Tagestemperaturen schwankten zwischen 25 und 30 Grad, nach Gewittern sei im Nordwesten mit einer Abkühlung zu rechnen. Bereits am Freitag drohten lokale Unwetter. „Der Norden und der Osten bleiben aber auf der trockenen Seite.“

Am Pfingstsonntag seien vor allem der Süden und der Südosten nass, auch mit Gewittern. Die Temperaturen dürften zwischen 19 und 24 Grad liegen. Der Montag sei in ganz Deutschland „ein eher nasser Tag“ mit Schauern und Gewittern. Ob wieder Unwetter möglich seien, sei allerdings noch unklar. Die Temperaturen dürften auf Werte zwischen 18 und 23 Grad zurückgehen.

dpa