Wetter in Deutschland: Sommer-Prognose lässt aufhorchen - 40-Grad-Hürde könnte mehrmals fallen

Das Wetter* soll im Mai verrückt spielen.

soll im Mai verrückt spielen. Statt Wonnemonat erwarten Experten sogar Schnee* .

. Weil der auf die Eisheiligen fällt, könnte das Wetter das ganze Jahr über nach Kapriolen schlagen.

München - Die nächsten Tage locken uns mit Sonnenschein und Temperaturen bis zu 27 Grad im Süden Deutschlands ins Freie. Zwar muss sich der Norden des Landes eher auf Höchsttemperaturen um 17 Grad einstellen - doch verderben nirgendwo Niederschläge den Wonnemonat Mai.

Die Kehrtwende - weg von Sommergefühlen, zurück in Richtung Winter - folgt dann ausgerechnet am Muttertag. Zwar können sich erste Unwetter schon am Samstagabend entladen, doch wird es am Sonntag erst richtig ungemütlich mit kalten Temperaturen und Wind*, wie wetter.de berichtet. Und am Montag beginnen die Eisheiligen.

Langzeitprognose für das Wetter in Deutschland: Eisheilige trennen Winter und Sommer

Montag bis Freitag (11. bis 15. Mai) stehen dabei im Zeichen von Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophie. In alten Bauernkalendern galt: Vor diesen Tagen Mitte Mai sollte man nichts aussäen - denn Bodenfröste können jetzt wieder alles zunichtemachen. Die gute Nachricht aus dem Volkswissen: Sind diese Tage überstanden, drohen w eder Schnee noch Eis.

Das deckt sich mit den Vorhersagen für dieses Jahr: Wie wetter.de weiter schreibt, wird es zwar nächste Woche tatsächlich ungemütlich. Vor allem in der Nacht zum Dienstag kann der Schnee im Süden Deutschlands sogar bis in die Tieflagen kommen. Doch schon ab Wochenmitte klettern die Temperaturen auf 20 Grad und mehr. Wetteronline rechnet bis mindestens 21.5. dann nicht mehr mit Niederschlägen.

Wetter in Deutschland: So wird es ab Ende Mai

Folgt man den Regeln des Bauernkalenders, dann stehen uns von Ende Mai bis Ende Juni vor allem warme Tage ins Haus, unterbrochen von vereinzelten Nebeltagen. Nur im darauffolgenden Zeitraum bis Mitte Juli soll es dann wechselhaft mit Regen und Sonne werden.

Laut wetter.com sollen die Temperaturen aber auch dann schon 0,5 bis 1 Grad über dem durchschnittlichen Mittel liegen. Und das, obwohl vor dem kalendarischen Sommeranfang am 20. Juni nochmal kalte Tage - die sogenannte Schafskälte - drohen.

Wetter in Deutschland: Der Sommer wird heiß und trocken

+ Sommerhitze: Die Temperaturen können im Sommer immer wieder über 40 Grad klettern © dpa / Sven Hoppe Auf eine extreme Wetterlage müssen wir uns wohl danach einstellen - denn da decken sich die Aussagen aus dem Bauernkalender und der Wetter-Experten unserer Tage. Der Sommer 2020 könnte uns mehrfach Temperaturen jenseits der 40 Grad bringen - besonders in den sogenannten Hundstagen zwischen 23. Juli und 23. August - und 2020 damit zum zweitwärmsten Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen machen. Besonders um den Norden Deutschlands machen sich Wetterexperten dabei Sorgen. Hier könnten deutlich zu wenige Niederschläge fallen.

Wie stark der Sommer inzwischen vom kalendarischen Mittel abweicht, zeigt ein Blick auf die Temperaturtabelle von wetter.com: Während die Durchschnittstemperatur zwischen 1961 und 1990 bei 16,3 Grad lag, waren es im Sommer 2019 schon 19,2 Grad - und das dürfte 2020 noch übertroffen werden.

