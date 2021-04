Wetter: Wochenende bringt Unwetter und Überflutungen - „80 Liter Regen pro Quadratmeter“

Wetter aktuell

+ © Roland Weihrauch/dpa Überflutungsgefahr am ersten Maiwochenende, das Wetter in Deutschland wird extrem ungemütlich. (Archivbild) © Roland Weihrauch/dpa

Das Wetter in Deutschland und Stuttgart startet unbequem in den Mai. Am Wochenende gibt es Starkregen mit Überflutungen, besonders in Baden-Württemberg.

Stuttgart - Der April in Deutschland war deutlich zu kalt, aber immerhin sonnig. Gleichzeitig fiel zu wenig Niederschlag, weshalb bislang von einem typischen Frühling nicht die Rede sein konnte. Die Trockenheit der vergangenen Tage könnte in einigen Regionen Deutschlands am ersten Maiwochenende zu fatalen Entwicklungen führen. Denn der Wonnemonat beginnt mit ordentlich Starkregen, der vom Himmel fällt. Wie BW24* berichtet, drohen am Wochenende Unwetter und Überflutungen mit 80 Liter Regen pro Quadratmeter.

Auch in Stuttgart fällt Niederschlag. Richtig heftige Mengen wie in anderen Teilen Deutschland wird es aber wohl nicht regnen (BW24* berichtete).