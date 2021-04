Wetter: „Faustdicke Überraschung“ für Deutschland - bahnt sich der Frühling an?

Wetter aktuell

Das Wetter in Deutschland und Stuttgart ist im April noch immer zu kalt. Vor allem am Morgen sind die Temperaturen eisig. Dafür zeigt sich immerhin kräftig die Sonne.

Stuttgart - Eigentlich ist der Frühling die Jahreszeit, zu der die Menschen nach einem unbequemen Winter endlich wieder an die frische Luft können und bei angenehmen Temperaturen die Sonne genießen. Dieses Jahr war das allerdings eher selten der Fall, denn der April war in Deutschland und Baden-Württemberg bislang deutlich zu kalt. Doch mit dem Wonnemonat Mai in den Startlöchern könnte sich das eventuell ändern. Wie BW24* berichtet, gibt es beim Wetter für Deutschland eine „faustdicke Überraschung“.

Auch das Wetter in Stuttgart ließ zu Wünschen übrig. Durch die Lage in einem Talkessel sind die Temperaturen hier aber grundsätzlich milder.