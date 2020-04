Wetterkarte zeigt bedrohliches Bild: Amtliche Warnungen fast überall in Deutschland

Die Wetterkarte für Deutschland zeigt ein verblüffendes Bild. Die halbe Republik ist gelb. Das bedeutet amtliche Warnungen für fast jedes Bundesland.

Deutschland erlebt einen wechselhaften Frühling.

Nach Schnee* und Minusgraden steht nun wenig Besserung in Aussicht.

Das Wetter in Deutschland wird ungemütlich. Die Karte zeigt Warnungen fast überall.

München - Der Frühling zeigte sich in Deutschland bislang von seiner wechselhaftesten Seite. Ein Tag wird mit herrlichem Sonnenschein versüßt und am nächsten liegt plötzlich wieder Schnee. So recht stabilisieren will sich das Wetter* - wer hätte es gedacht - auch im April wohl nicht.

Wetter in Deutschland: Amtliche Warnungen! Karte zeigt bedrohliches Bild

Ein Blick auf die Wetterkarte für Deutschland bestätigt diese Befürchtung. Mehr als die halbe Republik ist gelb unterlegt, das bedeutet amtliche Warnungen*. Die gibt es momentan in fast jedem Bundesland. Nur Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen werden teils oder sogar in Gänze verschont.

Deutschland-Wetter: Was bedeuten die amtlichen Warnungen?

Glücklicherweise handelt es sich nicht um extreme Unwetter. Der alles bestimmende Gelb-Ton wirkt zwar bedrohlich, akute Gefahr bleibt aber aus. Trotzdem wird es vielerorts ungemütlich.

Wetter in Süddeutschland: Warnung vor Frost

In Süddeutschland, vor allem Bayern und Baden-Württemberg, ist jetzt Handeln gefragt. Zumindest, wenn die Topfpflanzen überleben sollen. Von München über Stuttgart bis ins Thüringische Erfurt warnt der Deutsche Wetterdienst vor Frost.

Norddeutschland: Wetter-Warnung vor starken Böen

Dem Norden steht derweil keine nächtliche Kälte bevor, aber die leichten Gartenmöbel sollten dennoch zurück in den Schuppen oder Keller wandern. Zwischen Bremen und Itzehoe werden Sturmböen* mit bis zu 70 km/h erwartet. Nördlich davon werden noch schnellere Böen über Schleswig-Holstein hinweg fegen.

Deutschland: Wetter bleibt wohl vorerst ungemütlich und wechselhaft

Glaubt man dem Bauernkalender, muss man sich ohnehin noch länger auf den wirklichen Einzug des Frühlings gedulden. Die gesamte erste Jahreshälfte soll laut dieser Vorhersage recht rau, kalt und ungemütlich werden. Für viele ist das traditionelle Prognose-Instrument reiner Humbug, die Vergangenheit zeigte aber, dass die Vorhersagen nicht einfach unter den Tisch zu kehren sind.

Rubriklistenbild: © picture alliance/dpa / Caroline Seidel