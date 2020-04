Auch am 29.04.2020 könnte das Wetter in Deutschland wieder für Gewitter sorgen.

Das Wetter in Deutschland kann regnerisch und stürmisch werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt schlechteres Wetter an. Es könnte unangenehm werden.

Das Wetter* in Deutschland zeigte sich in den vergangenen Tagen von seiner Schokoladenseite.

zeigte sich in den vergangenen Tagen von seiner Schokoladenseite. Experte Dominik Jung bezeichnete das Wetter im April sogar als „sehr ungewöhnlich“.

bezeichnete das Wetter im April sogar als „sehr ungewöhnlich“. Laut Deutscher Wetterdienst (DWD)* wird das Wetter jetzt schlechter.

Update vom Mittwoch, 29.04.2020, 8:19 Uhr: Wie wird das Wetter am 29.04.2020 in Deutschland? Der DWD wagt die Prognose. Demnach zeigt sich das Wetter heute wechselnd bis stark bewölkt. Gebietsweise sei zudem Schauer bzw. Regen und Winböen zu erwarten. Im Südwesten Deutschlands bestehen außerdem die besten Chancen, etwas von der Sonne abzubekommen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 20 Grad. Auch in der Nacht zum Donnerstag kann es regnen. Nachts kühlen die Temperaturen auf 11 bis 4 Grad herunter.

Fenster nach draußen: Um 5.30 Uhr beginnt der Tag mit reichlich Wolken über #Offenbach am Main. Foto: DWD-Webcam #wirbleibenzuhause /kis pic.twitter.com/JVdQgua4kT — DWD (@DWD_presse) April 29, 2020

Leider zeigt sich das Wetter in Hessen ebenfalls nicht von seiner Schokoladenseite. Dort rechnet der DWD ebenfalls mit Regen und Wind. Teilweise könnten auch Gewitter und starke Windböen wahrscheinlich sein. In Hessen liegen die Höchsttemperaturen zwischen 16 und 20 Grad. Die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 6 Grad.

Wetter in Deutschland: Prognose des DWD - Es wird sehr unangenehm

Erstmeldung vom Dienstag, 28.04.2020, 12:50 Uhr: Offenbach - Nachdem das Wetter in Deutschland am vergangenen Wochenende den Menschen hohe Temperaturen beschert hatte, sieht es nun anders aus. Bisher war das Wetter im April und dem Frühling* laut Wetterexperte Dominik Jung vom Portal wetter.net nämlich zu trocken, zu sonnig und sehr warm gewesen ist. „Das ist sehr ungewöhnlich“, sagte Jung. Wie sieht die Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aus?

Wetter in Deutschland: Prognose des DWD - Es wird Unwetter geben

Laut Deutscher Wetterdienst (DWD) müssen sich die Deutschen beim Wetter auf deutlich mildere Temperaturen einstellen. Sowohl am 28.04.2020 als auch im Verlauf der restlichen Woche soll es kühl werden. Demnach treten ab dem Mittag im Südwesten Deutschlands Gewitter mit Windböen (bis 60km/h) auf. Auch Starkregen bis zu 20 Liter pro Quadratmeter ist möglich. Es kann also Unwetter* geben. Es wird also sehr unangenehm.

Der DWD rechnet in seiner Wettervorsage* außerdem mit Höchsttemperaturen zwischen 15 und 21 Grad im Norden und Südwesten. Im Osten und Südosten könnte das Wetter hingegen auf 21 bis 26 Grad klettern. In der Nacht zum Mittwoch wird es dann stark bewölkt. Im Süden von Deutschland soll es schauerartige, gewittrige Niederschläge geben. Nachts kühlt sich das Wetter auf 12 bis 6 Grad ab.

Wetter in Deutschland: Prognose des DWD - Ähnliche Lage in Hessen

In Hessen sieht es ähnlich wie im Rest von Deutschland aus, wie der DWD verkündet. Mittags und im weiteren Tagesverlauf zeigt sich das Wetter ebenfalls bewölkt. Zeitweise gibt es schauerartigen Regen*. Auch Gewitter ist möglich, das zusammen mit starken Böen auftreten kann. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 und 20 Grad. In der Nacht nimmt der Regen ab. Die Temperaturen kühlen auf 10 bis 6 Grad ab.

+ Beim Wetter in Deutschland ist nach Angaben des DWD auch Gewitter möglich. © Symbolbild: Thomas Rensinghoff/dpa

Wetter in Deutschland: Laut DWD sind Gewitter möglich

Auch am 29.04.2020 fährt das Wetter in Deutschland Achterbahn. Der DWD rechnet mit bewölktem Himmel und schauerartigem Regen. Ebenfalls sind Gewitter* möglich. Abends zeige sich das Wetter von seiner besseren Seite. Vor allem im Südwesten bestehen die „größten Chancen auf Sonnenschein“. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 20 Grad. Neben Gewitterböen wird es windig. Außerdem soll es auch in der Nacht zum Donnerstag regnen. In der Nacht kühlen sich die Temperaturen auf 11 bis 4 Grad ab.

Ein wechselhafter Witterungsabschnitt steht uns diese Woche bevor. Eingeläutet wird dieser heute mit ersten #Schauern und örtlich #Gewitter vor allem am #Nachmittag in der Mitte und im Süden des Landes. /V pic.twitter.com/T4ucO2yBbG — DWD (@DWD_presse) April 28, 2020

Das Wetter in Hessen wird am 29.04.2020 nach Angaben des DWD wolkig, teilweise auch stark bewölkt. Im Verlauf des Tages soll es kurze Schauer geben, die am Abend abnehmen. Auch Gewitter sind wahrscheinlich. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 14 und 19 Grad liegen. Zeitweise sind mit starken Böen zu rechnen. In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf 9 bis 6 Grad ab.

Ein Experte spricht von einer „Schockprognose“. Deutschland droht beim Wetter 2020 im Sommer ein neuer Rekord.

