Wetter: Deutschland droht Eisregen, Glatteis und 20 cm dicke Eisschicht

Das Wetter in Deutschland war am Wochenende von atemberaubenden Schneelandschaften geprägt. Nun droht heftiger Eisregen und glatte Straßen.

Stuttgart - Beim Wetter in Deutschland ist heute Vorsicht geboten. „Der Regen trifft in vielen Orten auf gefrorenen Boden“, sagt Meteorologin Anna Gröbel in einem Video des Portals wetter.com. „Teilweise sind die Böden bis zu 20 Zentimeter tiefgefroren. Das ist keine gute Kombination, denn da droht ganz schnell Glatteis.“ Stellenweise schneie es in Deutschland nach dem ausgiebigen Winter-Wochenende sogar nochmal, so die Wetter-Expertin. „5 bis 10 Zentimeter sind da vor allem im Nordosten des Landes drin.“ Bis weit in die kommende Nacht könne es daher brenzlig auf den Straßen werden.

Wie BW24* berichtet, legen Eisregen, Glatteis und 20 cm dicke Eisschicht Deutschland lahm.

