Nächste Wetter-Wende kündigt sich an – trübe Aussichten für zahlreiche Regionen

Von: Jennifer Lanzinger

Eine Frau geht im Regen mit ihrem Hund spazieren. (Archivbild) © Thomas Warnack/dpa

Der Sommer lässt sich endlich auch in Deutschland blicken, doch zum Wochenstart droht direkt die nächste Wetter-Wende. Trübe Aussichten und vielerorts Regen stehen auf dem Programm.

Offenbach – Endlich ist er da, der Sommer in Deutschland. Während die Temperaturen in den vergangenen Wochen alles andere als sommerlich waren, nimmt das Wetter in Deutschland nun endlich an Fahrt auf. Doch zum Wochenstart droht direkt die nächste Wetter-Wende, in vielen Regionen in Deutschland muss mit wechselhaftem und auch regnerischem Wetter gerechnet werden.

Sommer in Deutschland: Nächste Wetter-Wende kündigt sich an – trübe Aussichten für zahlreiche Regionen

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag (4. Juni) in Offenbach erklärt, wird der Montag zunächst verbreitet sonnig und auch meist trocken. Lediglich im Süden sind demnach einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei 23 bis 28 Grad, im äußeren Norden und Nordwesten bei 16 bis 23 Grad. Doch bereits in der Nacht zu Dienstag kann es bei Tiefstwerten zwischen 14 und sieben Grad zu heftigen Regengüssen kommen.

Und so wechselhaft und unbeständig soll das Wetter dann auch am Dienstag bleiben. Von der Lausitz bis an die Alpen ist der Vorhersage nach mit vielen Wolken zu rechnen. Dabei kommt es vor allem zwischen Neiße und Werra zu Schauern und Gewittern mit Starkregen. Im Rest von Deutschland wird es locker bewölkt, an der Ostsee sonnig und weitgehend trocken. Die Meteorologen rechnen mit Höchsttemperaturen zwischen 22 und 28 Grad, im Nordwesten in Küstennähe sind 16 bis 21 Grad möglich.

Wetter in Deutschland

Montag (5. Juni): Meist sonnig und trocken, im Süden vereinzelt Schauer und Gewitter, bis zu 28 Grad

Meist sonnig und trocken, im Süden vereinzelt Schauer und Gewitter, bis zu 28 Grad Dienstag (6. Juni) : Wechselhaft und teils bewölkt, Gewitter und Starkregen möglich, bis zu 28 Grad

: Wechselhaft und teils bewölkt, Gewitter und Starkregen möglich, bis zu 28 Grad Mittwoch (7. Juni): Trocken und sonnig, Schauer und Gewitterrisiko in der Landesmitte, bis zu 27 Grad

Trocken und sonnig, Schauer und Gewitterrisiko in der Landesmitte, bis zu 27 Grad Donnerstag (8. Juni): Sonnig und trocken, bis zu 28 Grad

Sonnig und trocken, bis zu 28 Grad Freitag (9. Juni): Sonnig und trocken, bis zu 29 Grad

Sonnig und trocken, bis zu 29 Grad Samstag (10. Juni): Überwiegend freundlich, viel Sonnenschein, bis zu 30 Grad

Überwiegend freundlich, viel Sonnenschein, bis zu 30 Grad Quelle: DWD

Wetter in Deutschland: Mittwoch überwiegend trocken – doch Sommer legt erstmal eine Pause ein

Am Mittwoch wird es im Norden und im Süden heiter und meist trocken. An den Alpen besteht ein geringes Schauer- und Gewitterrisiko. Über der Mitte Deutschlands ist es teils stark bewölkt, im Tagesverlauf ist vermehrt mit Schauern und Gewittern zu rechnen. Örtlich ist Starkregen möglich. Die Temperaturen klettern erneut auf 22 bis 27 Grad, an der Nordsee sind 17 bis 22 Grad zu erwarten. Donnerstag und Freitag starten dann wieder in weiten Teilen heiter und sonnig mit bis zu 29 Grad. Und auch der Samstag wird überwiegend freundlich: Neben vereinzelten Schleierwolken gibt es viel Sonnenschein, örtlich sind bis zu 30 Grad möglich.

