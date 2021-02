Alarmstufe Rot! DWD mit eindringlicher Wetter-Warnung zum Wochenstart - „Bleiben Sie im Haus“

In Deutschland herrscht nach wie vor extreme Kälte. Zum Wochenstart warnt der Deutsche Wetterdienst vor gefährlichen Wetterverhältnissen.

Zum Wochenstart herrscht in Deutschland weiterhin extreme Kälte.

Der DWD warnt für weite Teile Deutschlands vor gefährlichen Wetterbedingungen mit Glätte auf den Straßen.

In zahlreichen Gebieten herrscht Alarmstufe Rot. Doch der Frühling steht in den Startlöchern.

Offenbach - Zum Start in die neue Woche kann es erneut gefährlich werden auf Deutschlands Straßen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung* veröffentlicht und weist in seiner Warnkarte (Stand Montag, 15. Feb, 09:01 Uhr) zahlreiche rot eingefärbte Gebiete aus. Vor allem im Westen Deutschlands, etwa in dem gesamten Abschnitt zwischen Bremerhaven im Norden und Saarbrücken in Südwestdeutschland, warnt der DWD vor gefährlichem Glatteis. Gefrierender Regen oder Sprühregen könnten vor allem für Autofahrer gefährliche Witterungsverhältnisse auslösen. Auf den Straßen ist daher besondere Vorsicht geboten!

Grund für die gefährliche Wetterlage ist der Ausläufer eines kräftigen Atlantiktiefs, das auf Deutschland übergreift. Er leitet nach Angaben des DWD eine „signifikante Wetterumstellung“ ein und führt deutlich wärmere Meeresluft mit gefrierendem Regen nach Deutschland. Die Warnung gilt vorerst bis mindestens 17 Uhr.

Wetter in Deutschland: DWD mit eindringlichem Appell wegen Glatteis - „Bleiben Sie im Haus“

Aufgrund der erheblichen Gefahren, sowohl für Autofahrer aber auch Fußgänger, ruft der DWD bei derartigen Glatteisverhältnissen die Bevölkerung dazu auf, Zuhause zu bleiben. „Es treten starke Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr auf. Vermeiden Sie Autofahrten! Bleiben Sie im Haus!“, so der eindringliche Appell des DWD .

Auch im Osten weist der DWD Gefahrengebiete aus. Hier warnt der Wetterdienst bei Temperaturen zwischen Minus 10 und Minus 15 Grad vor strengem Frost. Außerdem werden Autofahrer vor möglichen Schneeverwehungen gewarnt, die mit einsetzenden Schneefällen am Abend einhergehen könnten.

Wetter in Deutschland führt zu Glätte: Vorabwarnung des DWD

In der Mitte Deutschlands (siehe orange gestrichelte Gebiete in der Warnkarte) kann es ebenfalls zu gefährlichen Wetterbedingungen kommen. Hier hat der DWD am Sonntagabend eine Vorabinformation herausgegeben. „Im Laufe des Montags ziehen aus Westen Niederschläge auf. Diese fallen anfangs noch mitunter als Schnee, gehen aber rasch in Regen über. Auf den gefrorenen Böden muss in der Folge verbreitet mit Glatteis gerechnet werden. Es ist mit zum Teil erheblichen Einschränkungen im Schienen- und Straßenverkehr zu rechnen“, heißt es darin. Der Wetterdienst will damit frühzeitig auf die möglichen Gefahren hinweisen, kann die betroffenen Gebiete aber noch nicht genau eingrenzen. Die Angaben werden daher im Laufe des Tages aktualisiert, so der DWD.

Der Norden und Osten Deutschlands wurde bereits Anfang Februar von den teils schwersten Schneefällen seit Jahrzehnten überrollt. Derartige Verhältnisse sind in dieser Woche zwar nicht zu erwarten, doch die Warnungen des DWD sollte sich die Bevölkerung dennoch zu Herzen nehmen.

Wetter in Deutschland: Nach Glatteis wird es milder - Frühling steht bevor

Im weiteren Verlauf der Woche wird es den Vorhersagen des DWD zufolge zunehmend milder. Bei zunächst noch wechselhaften Bedingungen mit Regen steigen die Temperaturen bis zum Wochenende auf bis zu 14 Grad. Im Westen könnten am Sonntag sogar Höchstwerte von 17 Grad erreicht werden. Außerdem sind dann kaum noch Niederschläge zu erwarten. Der Frühling steht somit in den Startlöchern. (va) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.