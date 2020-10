Wetter in Deutschland: Experte mit gewagter Prognose - Schnee soll schon im November kommen

Fällt in Deutschland der erste Schnee schon vor dem Winter bis ins Tal hinein? Ein Experte wagt nun eine erste Prognose für das Wetter in Deutschland.

Kommt bald der erste Schnee ins Flachland?

ins Flachland? Mit dem Herbsteinbruch wird das Wetter in Deutschland deutlich kühler.

wird das deutlich kühler. Ein Meteorologe äußert sich jetzt zu möglichem baldigen Schneefall.

Offenbach – Der erste Schnee in den Alpen in Deutschland ist schon im Herbst gefallen. Doch wann gibt es die ersten Flocken im Flachland? Und gibt es beim Wetter einen frühen Wintereinbruch oder lässt der erste Schnee lange auf sich warten? Diplom-Meteorologe Dominik Jung hat in seiner Vorhersage schlechte Nachrichten für Winterfreunde.

Wetter in Deutschland: Wann fällt der erste Schnee im Flachland?

Während der europäische und der amerikanische Wetterdienst einen zu warmen Herbst in Deutschland vorhersagen, hat der private Wetterdienst Accuweather die Experten mit einer eher ungewöhnlichen Prognose überrascht: Demnach soll es einen frühen Wintereinbruch im Herbst und schon im November den ersten Schnee im Flachland geben. Doch wie wahrscheinlich ist das wirklich?

Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met und dem Wetterportal wetter.net hat die Langzeit-Vorhersagen für Oktober und November einmal genau unter die Lupe genommen. Er beantwortet die Frage, ob der erste Schnee im Flachland wirklich wahrscheinlich ist: „Natürlich wünschen sich Winterfreunde, dass es schon im November schneit. Doch leider ist das Wetter kein Wunschkonzert“, betont Jung.

Wetter in Deutschland: Langzeitprognosen sehen keinen echten Winter 2020/21

Denn die Langzeitprognosen sehen keinen echten Winter in 2020/21 in Deutschland. Der Winter soll in den Monaten Dezember, Januar und Februar zu warm und deutlich zu nass ausfallen. Das kann auf Höhen von mehr als 1500 Metern für Schnee sorgen, darunter regnet es aber in der Regel. Doch gibt es schon im Herbst den ersten Schnee bis ins Flachland? Diplom-Meteorologe Jung hat schlechte Nachrichten für alle Winterfreunde.

Denn auch die Vorhersage für das Wetter im Oktober in Deutschland zeigt eine klare Tendenz: Für einen plötzlichen Kälteeinbruch spricht aktuell nichts, gleichzeitig bleibt der Niederschlag aus. „Ein früher Wintereinbruch ist hier nicht in Sicht“, zieht Jung sein Fazit.

Der #Winter in #Deutschland Anfang Januar 2020: Immerhin am Sonntag ein Hauch von #Schnee im Thüringer Wald ... Foto: Rüdiger manig/DWD /kis pic.twitter.com/9u4LAkc6NT — DWD (@DWD_presse) January 6, 2020

Wetter in Deutschland: Chancen auf frühen Wintereinbruch stehen schlecht

Ähnlich sieht die Prognose für das Wetter im November aus. Der November bringt im Flachland in der Regel zwischen fünf und acht Grad und eher trübes Wetter. Vieles spricht aktuell dafür, dass der letzte Monat im Herbst sehr neblig wird. Gleichzeitig fällt nach aktuellen Vorhersagen kaum Niederschlag. „Die Wahrscheinlichkeit für einen frühen Wintereinbruch und einen eisigen Winter sind sehr gering“, zieht Jung sein Fazit. (Von Christian Weihrauch)

