Wetter in Deutschland: DWD meldet Hitze – zahlreiche Regionen müssen sich auf Unwetter einstellen

Der Sommer in Deutschland legt immer wieder Pausen ein, doch nun kehrt die Hitze vielerorts zurück. Auch Unwetter stehen laut DWD direkt zum Wochenbeginn an.

Offenbach – Nach Hitze-Wetter und Unwettern hat der Sommer in Deutschland vielerorts eine kleine Pause eingelegt. Diese Pause ist nun für kurze Zeit vorbei, die Hitze kehrt am Sonntag (25. Juni 2023) zurück. Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag erklärt hatte, muss am Sonntag in großen Teilen Deutschlands erneut mit Hitze gerechnet werden. Besonders im Westen und Südwesten könne mit Sonne und 30 bis 33 Grad der Sommer zurückkehren.

Der Hitze-Sommer kehrt zurück – DWD spricht von hohen Temperaturen und zahlreichen Sonnenstunden

Doch die sommerlichen Temperaturen können schon bald Abkühlung durch Gewitter und eine Kaltfront erfahren. So müsse vor allem im Osten und Nordosten vereinzelt mit Schauern gerechnet werden. Dadurch dürften die Höchstwerte dort bei 25 bis 29 Grad liegen.

Wie der DWD weiter berichtet, wird auch der Wochenbeginn eher wechselhaft am Himmel. Eine Kaltfront ziehe am Montag von der Nordsee kommend südostwärts über das Land. Kräftige Regenschauer vom Norden bis in die Mitte seien dabei nicht auszuschließen, teilte der DWD weiter mit. Auch die Gewittergefahr steige wieder. Sturmböen, Starkregen und auch kleinerer Hagel können den Angaben zufolge damit einhergehen. Erst vor wenigen Tagen hatte eine Unwetter-Front Deutschland überzogen. Zahlreiche Keller wurden überflutet.

Wetter in Deutschland: Sommerlichte Temperaturen, wechselhafter Wochenbeginn

Im Süden und Südwesten rechnen die Meteorologen hingegen kaum mit Regen. Während im Nordwesten laut DWD nur noch 20 bis 25 Grad erreicht werden, dürfte es im Osten und Süden mit bis zu 32 Grad noch einmal sommerlich warm bis heiß werden.

„Der weitere Wochenverlauf gestaltet sich insgesamt wechselhafter und etwas kühler“, fasste der DWD zusammen. Demnach liegen die Höchsttemperaturen im Süden und Südwesten voraussichtlich zwischen 25 und 28 Grad, in den übrigen Regionen zwischen 20 und 24 Grad.

Die starken Unwetter haben vielerorts ihre Spuren hinterlassen und starke Gewitterschäden ausgelöst. Diese Maßnahmen sollten Sie ergreifen, falls auch Ihr Eigentum betroffen ist.