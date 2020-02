Fällt der Karneval ins Wasser? Das erwartet uns zur Fastnacht

Karneval wird in Deutschland überwiegend draußen gefeiert. Doch wie wird das Wetter an Fastnacht? Eine Prognose zu den einzelnen Tagen.

Eine erste Vorhersage über das Wetter an Fastnacht

Offenbach - Für viele Deutsche ist Fastnacht die schönste Zeit im Jahr. Für alle anderen ist der Karneval die Hölle. Während sich die einen in Kostüme schmeißen und feuchtfröhlich feiern, bleiben die übrigen lieber daheim oder verlassen sogar Deutschland. Da spielt auch das Wetter keine Rolle.

Wetter an Karneval in Deutschland: Wird es wieder kalt und nass?

Traditionell findet ein Großteil der Feierlichkeiten im Freien statt. In den Karneval-Hochburgen Köln, Mainz, Düsseldorf ziehen zahlreiche Umzüge durch die Stadt. Unglücklicherweise fällt die Fastnacht immer in den Winter. Schlechtes Wetter und Kälte sind dabei meistens vorprogrammiert. Die Karnevalisten lassen sich aber trotz Schnee und Regen die Feierlaune am Karneval nicht verderben, auch wenn sie darauf verzichten können.

Dieses Jahr können die Liebhaber des Karnevals aber aufatmen. Orkan „Victoria“ ist bis dahin schon abgeflaut. In ganz Deutschland bleiben die Temperaturen in den nächsten Tagen mild. Nur vereinzelt kommt es zu Regenschauern.

Hier noch die maximalen Windgeschwindigkeiten von "Victoria" am gestrigen Sonntag sowie in der vergangenen Nacht zum Montag.

Der Brocken auf 1134 m brachte es am Sonntag gegen 19 Uhr auf sagenhafte 172 km/h! /V pic.twitter.com/0qqQg6KXwB — DWD (@DWD_presse) February 17, 2020

Wetter in Deutschland: So wird das Wetter zum Fastnacht-Auftakt

Im Norden und in Teilen der Mitte ist das Wetter in Deutschland zur Weiberfastnacht (20. Februar) laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach* häufig stark bewölkt. Zeitweise ist mit etwas Regen zu rechnen. Im Süden und im äußersten Osten lockert die Wolkendecke aber auf. An den Alpen wird es zunehmend sonnig. Die Höchstwerte liegen zum Beginn des Karnevals bei 7 bis 12 Grad, im höheren Bergland um die 4 Grad. An den Küsten und in den Bergen kommt es zu Sturmböen.

Auch am Freitag bleibt das Wetter in Deutschland, mit Temperaturen von 6 bis 9 Grad, mild. In Düsseldorf muss man sich zur Fastnacht auf leichten Regen einstellen, während es in Köln trocken bleibt. In Mainz kann man Karneval auf dem Marktplatz bei Sonnenschein genießen.

Karneval: So wird das Wetter am Fastnacht-Wochenende in Deutschland

Am Fastnachtswochenende klettern die Temperaturen laut den Vorhersagen von wetter.com noch etwas nach oben. Im Süden und Westen von Deutschland bleibt das Wetter überwiegend trocken. In Nord- und Ostdeutschland wird es am Samstag und Sonntag regnerisch.

Wetter zur Fastnacht in Deutschland: Rosenmontag bis Aschermittwoch

Auch am Rosenmontag bleibt es trocken und die Temperaturen angenehm. Nur im Norden und in den Karnevals-Hochburgen Köln und Düsseldorf regnet es leicht. Dienstags zeigt sich ein ähnliches Bild an Fastnacht. Zum Ausklang am Aschermittwoch, den 26. Februar, wird es mit 7 bis 10 Grad wieder etwas kälter. Es bleibt aber zum Karneval im ganzen Land trocken.

Die Karnevalisten können sich also dieses Jahr, wie schon fast den ganzen Winter, auf verhältnismäßig gutes Wetter zur Fastnacht in Deutschland freuen.

