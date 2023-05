Wetter-Experte macht wenig Hoffnung: „Regenfluten“ und keine Besserung in Sicht

Von: Michelle Brey

Die Wetterprognose für die kommenden Mai-Wochen ist ernüchternd. Statt Sonnenschein pur sagt ein Experte „reichlich Regen“ für Deutschland hervor.

Kassel - Kurze Hosen und Sonnenbrille waren Anfang Mai häufig überflüssig. Zwar blitzte hin und wieder die Sonne durch und die Temperaturen schnellten in die Höhe, sogar einen ersten Sommertag konnte man hierzulande genießen. Doch mehr als ein kurzer Vorgeschmack war es zunächst meist nicht.

Das Wetter in Deutschland ist wechselhaft, und die Aussichten nicht unbedingt besser. „Die nächsten zehn bis 14 Tage bringen reichlich Regen“, prognostizierte Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met, gegenüber wetter.net.

Wetter in Deutschland: „Regenfluten“ erwartet - im Süden warnt der DWD schon jetzt

„Die Wetterextreme scheinen tatsächlich immer mehr zuzunehmen“, sagte Jung mit Hinblick auf die Prognose der kommenden Tage. Es sollen erheblichen Regensummen zusammenkommen, insbesondere im Süden Deutschlands. „Die vergangenen Jahre brachten exakt das andere Extrem: Dürre. Nun kommt das Gegenteil: nur Regenfluten!“ In den Alpen und Süddeutschland müsse in den kommenden 14 Tagen mit über 200 Liter Regen pro Quadratmeter gerechnet werden, so der Experte unter Berufung auf das amerikanische Wettermodell.

Für Teile des Südens sieht es schon von Mittwochnacht bis Freitagmorgen ziemlich regnerisch aus. Die Wetterkarte des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist stellenweise orange eingefärbt. Teile Bayerns, besonders in Alpennähe, sind betroffen. Der DWD warnt vor „Dauerregen wechselnder Intensität“. Es würden Niederschlagsmengen zwischen 50 und 70 Liter pro Quadratmeter erwartet werden. In Staulagen seien auch Mengen bis 90 Liter pro Quadratmeter möglich. Die Warnung gilt von Mittwoch, 0 Uhr, bis Freitag, 6 Uhr.

Im Süden Deutschlands prognostiziert der DWD von Mittwoch bis Freitag Dauerregen. © Screenshot DWD

Deutschland-Wetter: Gefahr von Sturzfluten bleibt bestehen

Die Schwerpunktregion soll aber laut Jung in den kommenden zwei Wochen (Prognose bis 25. Mai) immer wieder variieren. „Die Grundstruktur ist aber gleich: Weiterhin nass mit Regen, egal wo nun genau der Regenschwerpunkt über Deutschland liegen wird“, ging er gegenüber wetter.net ins Detail. Der Osten sei dabei aktuell im Frühlingsglück, mit Sonnenschein und Wärme.

Das sorge aber gleichzeitig dafür, dass Tiefs aus Westen nicht weiterziehen würden. Sie bleiben „teilweise hängen“, erklärte Jung. Daher könne sich Starkregen immer wieder erneut über den gleichen Regionen abladen. Die Folge: lokale Sturzfluten. „Diese Gefahr wird in den nächsten Tagen weiterhin Bestand haben.“

Wetter: Niederschlag in Deutschland, doch Temperaturen bis 23 Grad

Datum Höchstwerte (Quelle: DWD) Donnerstag, 11. Mai 2023 zwischen 13 und 18, an Oder und Neiße bis 22 Grad, auf den Inseln und an den Alpen kühler. Freitag, 12. Mai 2023 zwischen 18 bis 23 Grad, im Süden kühler mit 13 bis 18 Grad. Samstag, 13. Mai 2023 zwischen 18 bis 23 Grad, im Südosten und an der Küste 14 bis 18 Grad. Sonntag, 14. Mai 2023 im Norden zwischen 20 bis 23 Grad, südlich des Mains zwischen 14 bis 19 Grad.

Wenngleich sich die Höchstwerte ein wenig einpendeln, bringen die Eisheiligen oftmals kalte Luft mit in den Mai. Zum Muttertag kann es stellenweise frostig werden, wie eine Prognose zeigt. (mbr)