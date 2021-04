Wetter: Stürme, Gewitter und Hagel drohen Deutschland - 25 Liter pro Quadratmeter

Wetter aktuell

+ © Bodo Marks/dpa Wetter in Deutschland und Stuttgart: Stürme, Gewitter und Hagel stehen uns bevor. © Bodo Marks/dpa

Das Wetter in Deutschland und Stuttgart war zuletzt konstant: kalt, aber sonnig. Im Mai wird es anders. Prognosen prophezeien ein echtes Wechselbad.

Stuttgart - Das Wetter in Deutschland und Stuttgart war in letzter Zeit nicht gerade erfreulich, aber immerhin konstant. Der April war durchweg zu kalt, aber die meiste Zeit zeigte sich immerhin die Sonne. Wirklich frühlingshaft ist das nicht, doch der Mai wird in den ersten Tagen wohl nicht besser. Auch von der Konstanz müssen sich die Menschen in Deutschland wohl verabschieden. Der Wonnemonat beginnt ungemütlich. Wie BW24* berichtet, kommen auf Deutschland Stürme, Gewitter und Hagel zu.

Auch Stuttgart erwartet Niederschlag. So extrem wie in anderen Regionen Deutschlands wird das Wetter dort aber nicht ausfallen (BW24* berichtete).