Wetter in Deutschland: Jahrhundertwinter dank La Niña? Prognose lässt Experten toben

Klirrende Kälte und viel Schnee: Bringt das Klimaphänomen La Niña einen Jahrhundertwinter nach Deutschland? Diese Prognose für das Wetter im Winter lässt einen Meteorologen toben.

Wetter in Deutschland: Experten halten einen Jahrhundertwinter für möglich.

Das Klimaphänomen La Niña soll klirrende Kälter im Winter bringen.

Diese Vorhersage stößt bei Meteorologe Dominik Jung auf Unverständnis.

Offenbach – Wie wird das Wetter im Winter in Deutschland? Gibt es 2020/21 vielleicht sogar einen Jahrhundertwinter, wie an vielen Stellen berichtet wird? Schuld daran soll das Wetterphänomen La Niña sein, das klirrende Kälte bringen soll. Doch wie wahrscheinlich ist ein Jahrhundertwinter wirklich? Die Prognose lässt einen Wetter-Experten jedenfalls toben.

Wetter in Deutschland: Bringt La Niña einen Jahrhundertwinter?

La Niña ist ein Klimaphänomen wie El Niño. Beide spielen sich im Pazifik ab und können dabei das Wetter weltweit – und natürlich auch in Deutschland – beeinflussen. Normalerweise treiben im Pazifik Passatwinde das warme Oberflächenwasser nach Westen. Dadurch gelangen feuchte Luft und Niederschläge an die Ostküste von Australien und Südostasien. Vor der Westküste Süd- und Mittelamerikas strömt gleichzeitig kaltes und fischreiches Wasser auf.

+ Gibt es einen Jahrhundertwinter in Deutschland? Ein Experte ordnet die Vorhersage ein. © Bernd März/dpa

Bei La Niña (spanisch für „Mädchen“) ist dann alles etwas anders: Während sich das Oberflächenwasser des Westpazifiks erwärmt, kühlt das Meer vor Südamerika ab. Dieses Szenario sagt der amerikanische Wetterdienst NOAA für November und Dezember voraus. Als es 2010 das letzte Mal flächendeckend weiße Weihnachten in Deutschland gab, wurde La Niña dafür verantwortlich gemacht. Deshalb rechnen viele jetzt mit einem Jahrhundertwinter. Doch ein Meteorologe widerspricht dieser Prognose vehement.

Wetter in Deutschland: Jahrhundertwinter durch La Niña? Experte: „Ein Jammer“

„Es ist wirklich ein Jammer mit dem unseriösen und unwissenschaftlichen Gerede. Natürlich kann La Niña Einfluss auf den Winter haben, aber es ist nur einer von ganz vielen Faktoren, die eine Rolle spielen. Der größte Unsinn in diesem Jahr: Weihnachten soll in diesem Jahr weiß und kalt werden. Darüber kann man heute noch überhaupt keine Aussage treffen. Ende Oktober eine Wetterprognose für den 25. Dezember abzugeben, ist wissenschaftlich nicht möglich“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

Wetter in Deutschland: Winter-Rekorde im Überblick

Wärmste Winter\t Durchschnittstemperatur 2007 4,4 Grad 2020 4,2 Grad 1975 3,6 Grad 1990\t 3,6 Grad 2016 3,6 Grad (Quelle: Kachelmannwetter)

Kälteste Winter\t Durchschnittstemperatur 1963 - 5,5 Grad 1940 - 5 Grad 1929 - 4,9 Grad 1947 -4,5 Grad 1942\t -3, 9 Grad (Quelle: Kachelmannwetter)

Besonders ärgerlich für den Experten ist, dass bei den Vorhersagen für das Wetter im Winter in Deutschland fast jedes Jahr ein extremer Winter prognostiziert wird, es am Ende aber anders kommt: „Jedes Jahr die gleiche Schlagzeile und jedes Jahr eine andere Begründung und jedes Jahr passiert in Sachen Kalt- und Schneewinter rein gar nichts.“ 2020 war die schwache Sonne, 2019 die Königskerze, eine Pflanze, Auslöser für die Jahrhundertwinter-Prognose. In beiden Jahren war der Winter am Ende wesentlich wärmer als im Klimamittel.

Wetter in Deutschland: So soll der Winter 2020/21 wirklich werden - Vorhersage

Obwohl das Wetter im Winter in Deutschland 2020/21 deutlich kühler ausfallen soll als zunächst vorhergesagt, fehlt von einem Jahrhundertwinter aktuell jede Spur. Der amerikanische Wetterdienst NOAA sagt einen deutlich zu warmen Winter voraus, der 2 Grad Celsius über dem Klimamittel liegen soll. 2019/20 hatte er einen Rekordwinter* vorhergesagt – und damit recht behalten. Es wurde der zweitwärmste Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. (Von Christian Weihrauch) *op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Rubriklistenbild: © Bernd März/dpa