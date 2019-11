Einstiger Tropensturm zieht über Deutschland - Experte warnt Weihnachtsmärkte

Bis zum Wochenende sind in Deutschland noch die Auswirkungen des Ex-Tropensturms Sebastien zu spüren. Am Wochenende könnte es dann den ersten Schnee geben.

Ex-Tropensturm Sebastien zieht von den britischen Inseln nach Deutschland.

Bis zum Wochenende wird das Wetter eher ungemütlich.

eher ungemütlich. Am Wochenende könnte pünktlich zu ersten Advent Schnee in Deutschland fallen.

Die ersten Weihnachtsmärkte haben schon geöffnet, aber in den nächsten Tagen könnte es draußen recht ungemütlich werden. Schuld daran ist, laut Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net, der Ex-Tropensturm Sebastien.

Wetter in Deutschland: Experte warnt Weihnachtsmärkte

Dieser zieht von den britischen Inseln nachDeutschland. Ausläufer des Sturmtiefs treffen am Mittwoch und Donnerstag erst auf den Westen und später auch auf den Osten. Der ehemalige Tropensturm bringe vor allem viele Wolken und kräftigen Regen. Es kann auch zu stürmischen Böen kommen. Diese können, dem Meteorologen nach, teilweise Geschwindigkeiten von 60 km/h bis zu 70 km/h erreichen. Laut Einschätzungen von Jung könnte der starke Wind auch Zelte und Weihnachtsbäume auf Weihnachtsmärkten umwehen. Dort sei also Vorsicht geboten.

Außerdem bringe der ehemalige Tropensturm Temperaturen im zweistelligen Bereich mit. Im weiten Teilen Deutschlands könnte es sehr mild, mit Temperaturen von über zehn Grad, werden. Demnach wird das Wetter bis zum Wochenende mit Wolken, Regen und starkem Wind eher ungemütlich.

Wetter in Deutschland: Folgt nach dem Tropensturm der Wintereinbruch?

Pünktlich zum Wochenende wird in Deutschland jedoch der Wintereinbruch erwartet. „Es sieht so aus, als würde sich zum ersten Advent der Winter nach Deutschland schleichen“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung.

Am ersten Adventswochenende sollen die Temperaturen wieder in den einstelligen Bereich fallen. Am Samstag kommt es wahrscheinlich zu Höchsttemperaturen von bis zu sieben Grad. In weiten Teilen Deutschlands könnte auch die Sonne zum Vorschein kommen.

Am Sonntag, den ersten Advent, könnte es dann endlich winterlich werden. Wolken im Westen von Deutschland würden zwar zuerst noch Regen bringen, der sich allerdings im Laufe des Tages in die ersten Schneeflocken verwandeln könnte.

Der Temperatursturz passe gut zum ersten Advent - in diesem Jahr fällt dieser nämlich auf den 1. Dezember und beschreibt somit den meteorologischen Winteranfang für 2019/2020. Ob sich der Winter auch von seiner schönsten Seite zeigt, ist jedoch fraglich. Experten erwarten einen der wärmsten Winter aller Zeiten.

