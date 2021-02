Wetter: Drastischer Temperaturanstieg in wenigen Tagen - „Warmluftdüse“ fegt über Deutschland

Nachdem die vergangene Woche die kälteste seit vielen Jahren war, folgt jetzt ein heftiger Temperaturanstieg.

Stuttgart -„Am Wochenende strömen sehr warme Luftmassen aus Südfrankreich und Spanien bis zu uns nach Deutschland“, sagt Meteorologe Dominik Jung in einem Video des Portals wetter.net. „Die Warmluftdüse fegt den Dauerfrost weg und es bleibt wahrscheinlich bis Ende Februar sehr mild.“ Nächste Woche liegen laut des Experten die Temperaturen in Deutschland sogar konstant bei um die 15 Grad, in manchen Teilen Deutschlands sind sogar knapp 20 Grad möglich - das ist ein Temperaturunterschied von 40 Grad innerhalb weniger Tage. Noch am vergangenen Freitag fielen die Temperaturen örtlich auf bis zu -20 Grad.

Wie BW24* berichtet, gibt es einen „extremen Wetterwechsel“ - heftiger Temperaturanstieg um 40 Grad in wenigen Tagen.

