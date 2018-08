Wechselhaftes Wetter: Es wird schwül und regnerisch - das nächste Hoch kündigt sich schon an

Wolken ziehen sich in Sande, Niedersachsen, über einem Feld vor der Sonne zusammen.

Kassel. In der nächsten Woche kühlt es zunächst etwas ab, einige Schauer und Gewitter sind zu erwarten. Dann aber erreicht Deutschland wieder ein neues Hochdruckgebiet.

Der Sonntag präsentiert sich vor allem im Süden Deutschlands sonnig und heiter. Im Norden und Nordwesten ziehen hingegen Wolken auf. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Höchstwerte liegen am Sonntag zwischen 20 Grad an der Nordsee und 30 Grad im Süden der Republik. Der Wind weht meist schwacher bis mäßig aus Südwest bis Südost.

Die Nacht zum Montag wird im Westen und Nordwesten wolkig und meist trocken. Ansonsten ist die Bewölkung gering. Tagsüber erwarten die Wetterexperten Schauer oder schauerartigen Regen vor allem im Westen. Ansonsten ist es zunächst freundlich, die Gefahr örtlicher Unwetter steigt aber. Im Westen herrschen maximal 23 bis 27 Grad. Ansonsten wird es im Land sehr warm und schwül. Höchstwerte liegen zwischen 27 und 33 Grad.

Abkühlung in der Nacht

Für die Hessen hält der Sonntag einen fast ungetrübten Blick in den blauen Himmel bereit. Zwar ziehen ein paar Schleierwolken auf - davon abgesehen präsentiert sich der Tag aber sonnig und trocken. Höchsttemperaturen dürften zwischen 25 und 30 Grad liegen.

Den Meteorologen zufolge wird auch die Nacht zum Montag meist klar und niederschlagsfrei. Da der Sternschnuppenstrom der Perseiden in der Nacht zum Montag sein Maximum erreicht, dürfte das auch interessierte Beobachter erfreuen. Für die Nacht rechnet der DWD mit einer Abkühlung auf 14 bis 10 Grad. Im Norden und im Osten sinken die Temperaturen sogar auf 8 Grad.

Der Montag wird zunächst heiter. Im Laufe des Tages kommen von Westen her aber Wolken auf. Die Schauer- und Gewittergefahr steigt, während die Höchsttemperaturen zwischen 25 und 30 Grad liegen. In der Nacht zum Dienstag könnten gebietsweise Schauer oder Gewitter niedergehen. Tiefstwerte liegen zwischen 16 Grad im Rhein-Main-Gebiet und 12 Grad im Bergland.

Der Dienstag präsentiert sich wechselhaft. Mit Schauer und Gewitter muss gerechnet werden. Auch Sturmböen könnten aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen am Dienstag zwischen 20 und 24 Grad.

In Northeim liegen die Temperaturen in der nächsten Woche zwischen 25 Grad (Dienstag) und 31 Grad (Freitag). Während es bis Mittwoch vereinzelt zu Schauern kommen kann, ist ab Donnerstag wieder Sonnenschein angesagt. Ähnliche Vorhersagen gelten für die gesamte Region Nordhessen und Südniedersachsen.

