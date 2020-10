Wetter: „Warmluftdüse“ zieht nach Deutschland – Temperaturen schnellen in die Höhe

Beim Wetter in Deutschland gibt es eine überraschende Wende. Eine „Warmluftdüse“ sorgt für goldene Oktobertage.

Wetter in Deutschland: „Warmluftdüse“ vertreibt das „Kälte-Ei“.

Der Wetter-Wechsel kommt überraschend.

Vorhersage spricht für goldene Oktobertage.

Offenbach – Das Wetter im Oktober ist bisher eher trist und kalt. Lange Zeit sah es nicht danach aus, dass sich das in diesem Monat noch einmal ändert. Doch jetzt kommt die überraschende Wende in Deutschland. Die Wetterdienste korrigieren ihre Langzeitprognosen bis 31. Oktober.

Wetter in Deutschland: „Warmluftdüse“ vertreibt das „Kälte-Ei“ – Goldener Oktober in Sicht

Vor wenigen Tagen sah es in den Vorhersagen noch düster aus, dass es noch einmal einen goldenen Oktober geben könnte. Doch nun haben sich die Prognosen geändert. Für den überraschenden Wetter-Wechsel sorgt eine „Warmluftdüse“. Sie zieht nach Deutschland und vertreibt das „Kälte-Ei“, das sich mehr als eine Woche über dem Land gehalten hat. Die „Warmluftdüse“ bringt rund 15 Grad Celsius in 1500 Metern Höhe und lässt die Temperaturen in Deutschland nach oben schnellen.

+ Das Wetter in Deutschland wird wieder wärmer. Dafür sorgt eine „Warmluftdüse“ (Symbolbild). © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das ist die gute Nachricht, doch ein Punkt trübt die Freude über einen goldenen Oktober. „Sobald das Wetter wärmer wird, wird es deutlich mehr Niederschlag geben. Der Regen wird wärmer, die Sonne lässt sich nicht so oft blicken“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met und dem Wetterportal wetter.net. In einigen Regionen kann sich Nebel oder Hochnebel bilden, während es auf den Bergen schön sonnig und warm wird. Auf dem Feldberg im Schwarzwald werden auf 1500 Metern Höhe in der kommenden Woche bis zu 15 Grad Celsius erreicht.

Wetter in Deutschland: „Warmluftdüse“ sorgt für 22 Grad Celsius

Doch auch in anderen Teilen Deutschlands kommt die Sonne raus. Die Temperaturen klettern ab Montag (19.10.2020) Tag für Tag in die Höhe. Am Montag sorgt die „Warmluftdüse“ schon für 16 Grad Celsius entlang des Rheins. Am Dienstag (20.10.2020) erwarten die Vorhersagen bis zu 18 Grad Celsius am Oberrhein, 16 Grad im Süden und 15 Grad im Osten.

Wochentag Vorhersage für das Wetter in Deutschland Freitag 7 bis 13 Grad, viele Wolken, ein paar Schauer Samstag 7 bis 13 Grad, Wolken, auch etwas Sonne, kaum noch Schauer Sonntag 8 bis 14 Grad, nach Norden Wolken, im Süden auch mal Sonnenschein Montag 10 bis 16 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, meist trocken Dienstag 11 bis 18 Grad, vielfach recht warm, aber auch oft Wolken und Hochnebel Mittwoch 12 bis 20 Grad, weitere Erwärmung, besonders dann, wenn die Sonne rauskommt, kaum Regen Donnerstag 14 bis 22 Grad, aus Westen etwas Regen, sonst neben Wolken auch etwas Sonnenschein Quelle: wetter.net

Am Mittwoch sollen die Temperaturen sogar die 20-Grad-Marke im Südosten des Landes und am Niederrhein knacken. Schön warm wird das Wetter im Oktober in Deutschland am Donnerstag: Dann sind sogar 22 Grad drin. Der Nachteil: In vielen Regionen regnet es. Auch am Freitag geht es freundlich weiter mit bis zu 20 Grad.

Wetter in Deutschland: Sonne satt statt früher Wintereinbruch

„Das hätte man nach der Vorgeschichte kaum noch geglaubt, dass sich tatsächlich nochmal so warme Luftmassen in Deutschland etablieren können. Schlechte Nachrichten für alle Winterfreunde, die vielleicht schon auf den ersten Wintergruß in den Mittelgebirgen gehofft hatten, aber der wird erstmal hinten angestellt“, erklärt Jung.

Der Oktober ist schon fast vorbei, wie wird eigentlich das Wetter im November in Deutschland? Die ersten Prognosen sind da. (Von Christian Weihrauch)

