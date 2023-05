Wetter im Mai: Regen ohne Ende – Wonnemonat wird geflutet

Von: Tobias Becker

Sintflutartiger Regen soll im Mai noch auf Baden-Württemberg zukommen. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Der Wonnemonat Mai fällt wohl ins Wasser, denn der Regen lässt einfach nicht nach. Lesen Sie hier, wo es am heftigsten regnen soll:

Das Wetter lässt den Mai ins Wasser fallen. Experten wird beim Blick auf die Regensummenkarten für die kommenden Tage „Angst und Bange“. Bis zu 350 Liter Regen sollen pro Quadratmeter möglich sein. Das steigert auch die Hochwasser-Gefahr in Baden-Württemberg, Bayern und anderen Regionen.

Schon zum Monatsbeginn gab es immer wieder Starkregen, Gewitter und Hagel in Baden-Württemberg. Generell sieht es im Mai auch in der zweiten Hälfte nicht so aus, als könnte ein stabiles Hoch das Wetter ändern. (tobi)