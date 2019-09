Wetter in Deutschland: Nach Traumwochenende - Absturz zum Herbstanfang

Regenwetter statt: Pünktlich zum Herbstanfang ziehen dunkle Wolken und Regen auf. Vor allem im Süden und Westen zeigt sich das Wetter in Deutschland von der trüben Seite.

Pünktlich zum Herbstanfang ziehen dunkle Wolken am Himmel auf. Mit dem Altweibersommer ist es erstmal vorbei. Die Aussichten sind kaum glänzend. Das Wetter in Deutschland im News-Ticker.

Der Spätsommer zeigte sich zum Finale von seiner goldenen Seite.

Nach einem Traumwochenende sieht es Montag ganz anders aus.

Wetterlage hat sich pünktlich zum Herbstanfang 2019 komplett geändert.

Wetter in Deutschland: Herbst zeigt gleich, wo es lang geht

Update vom 23. September, 9.53 Uhr: Der Sommer ist vorbei, der Herbst ist da. Die Woche startet im Süden und Westen mit Regenwetter. In einigen Teilen Deutschland ist es richtig nass. Im Südwesten bis zum Niederrhein warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) aktuell vor Starkregen, 25 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit können dort fallen. Auch am Alpenrand sind in den nächsten zwölf Stunden bis zu 25 Liter pro Quadratmeter möglich.

Wer von einem goldenen Herbst träumt, sollte sich auf die bittere Wahrheit gefasst machen. Die Wetterlage verspricht aktuell wenig Gutes „Der ex-Hurrikan Umberto mischt in dieser Woche auch noch mit und bringt uns weitere Wolken und Regengüsse. Zudem ist es zeitweise recht windig“, teilt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net mit.

Ausläufer von Tief „Klaus“ mit Kern über den britischen Inseln greifen allmählich auf Deutschland über, berichtet das Wetterportal unwetterzentrale.de. Nur der Nordosten ist es demnach freundlicher.

Erstmeldung: Wetter in Deutschland: Altweibersommer setzt sich durch

Hoch „Hanneke“ macht sich breit und das hat einen positiven Einfluss auf das Wetter in Deutschland: Der Altweibersommer ist hierzulande in weiten Teilen angekommen. Am Wochenende ist Kaiserwetter. Es wird sonnig und war mit Temperaturen bis 27 Grad.

Das sonnige Hochdruckwetter hat allerdings auch seine Schattenseiten, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) aktuell mit. In den vergangenen Wochen fiel an manchen Orten kein Tropfen Regen.

Da es im gesamten Sommer bereits deutlich zu trocken gewesen sei, schätzen die DWD-Wetterexperten den Regenmangel als problematisch ein. Zumal schon das Jahr 2018 als „DAS Dürrejahr in der Geschichte eingehen werde“. Nun würden die Pflanzen wieder an Trockenstress leiden. Besonders deutlich sei das an den Bäumen zu sehen. Statt einer typischen Laubfärbung im Herbst würden die Blätter einfach braun.

Wetter in Deutschland: Seit Ende August hat es kaum geregnet

Regnerisch war es 2019 nach DWD-Aufzeichnungen bislang vor allem im März und Mai. Als Ursache für die Trockenheit haben die Wetterexperten das Fehlen von sogenannten „Westwetterlagen“ ausgemacht. Normalerweise bringen Tiefdruckgebiete, die in der Regel von West nach Ost über Nordeuropa ziehen, Niederschläge nach Mitteleuropa, erklärt der DWD. Diese Westwetterlagen seien in den letzten 20 Jahren aber seltener geworden. Die West-Ost-Zugbahn der Tiefdruckgebiete würden immer häufiger von Hochdruckgebieten blockiert.

Wetter in Deutschland: Ende September kippt die Wetterlage

Pünktlich zum kalendarischen Herbstanfang am 23. September 2019 gibt es wettermäßig für alle Sonnenanbeter einen Dämpfer: In den Alpen sind am Montag Dauerregen und 17 Grad angesagt.

Ex-Hurrikan „Umberto“ zieht Richtung Europa, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net. „Derzeit wütet der Hurrikan bei den Bermudas und das mit Böen bis 195 km/h. Das ist ganz schön ordentlich. Sobald er aber im nördlichen Atlantik das kältere Wasser erreicht ist Schluss mit seiner Kraft und er wird zum normalen Sturmtief. Das kann dann das Wetter bei uns noch mal auf den Kopf stellen“, so Jung. Allerdings seien erst in der kommenden Woche exakte Prognosen möglich.

Dafür wagen sich Wetterexperten schon an eine Vorhersage für den nächsten Winter (2019/2020) und der soll „rekordverdächtig“ werden.

