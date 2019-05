Grober Wetter-Umschwung - jetzt droht uns sogar wieder Schnee

Die frühlingshaften Temperaturen der letzten Tage bescherten einen Traumstart in den Mai, nun könnte der ganz große Kälteeinbruch kommen. Es droht sogar Schnee.

Die Temperaturen der letzten Tage erinnerten fast ein wenig an Sommer. An vielen Orten bundesweit konnten die warmen Klamotten guten Gewissens im Schrank gelassen werden, die Sonnencreme dagegen wurde vielerorts schon wieder ausgepackt.

Doch damit könnte schon bald Schluss sein, zumindest für kurze Zeit. Wie der deutsche Wetterdienst (dwd) nun nämlich erklärt, sorgt ein Kaltlufteinbruch in der ersten Maiwoche für frostige Temperaturen. In manchen Regionen muss dann sogar mit Schnee gerechnet werden.

Wetter in Deutschland: So frostig wird das kommende Wochenende

Der Kälteeinbruch macht sich bereits an diesem Wochenende bemerkbar. Deutschlandweit muss dann sogar mit Schneeregen und Graupelschauern gerechnet werden, erklärt der dwd. Mit den frühlingshaften Temperaturen ist es dann erst einmal vorbei.

Teils einstellige Temperaturen und ein eisiger Wind sorgen dann für Winter-Alarm, in den Mittelgebirgen und am Alpenrand fällt vermutlich sogar Schnee und Frost. Lesen Sie alle aktuellen Informationen zum Wetter in Bayern bei merkur.de*.

Traumwetter bei Maifeiern - doch ein trauriger Zwischenfall

Das frühlingshafte Wetter lockte am ersten Mai viele Menschen vor die Tür.

