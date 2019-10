Deutschland-Wetter extrem: Sommer-Temperaturen, aber Ende Oktober schon Schnee möglich

Nach einem fast schon sommerlichen Wochenende geht die Extrem-Wetterlage zum Wochenanfang weiter. Wo Grillwetter angesagt ist, erfahren Sie im Wetter-Ticker.

Der Oktober 2019 begann mit Dauerregen und Wind.

Nun jedoch ist es ein goldener Herbst geworden mit außergewöhnlich warmer Luft.

Am Wochenende herrschte sogar überwiegend Grillwetter mit bis zu 26 Grad.

Ein Meteorologe blickte uns zum Monatsende voraus - sogar Schnee scheint möglich.

Update vom 14. Oktober 2019, 12.50 Uhr: In einem 16-Tage-Trend blickete wetter.com-Meteorologe Paul Heger voraus bis zum Monatsende. Wird es ein goldener Oktober mit milden Temperaturen bis zum Ende?

Die kurze Antwort: Die Chance steht laut Paul Heger 50:50. Es könnte nämlich auch das totale Gegenteil werden - ein nasskaltes Oktoberfinale sogar mit Schnee bis ins Tiefland.

Derzeit bestimmt ein Tiefdruckgebiet über dem Atlantik unser Wetter. Doch es verliert an Fahrt und ein Tief aus dem Osten könnte dann eingreifen. Bis zum 20. Oktober jedoch wird es Stück für Stück kühler. Was dann im letzten Drittel passiert, ist noch unsicher. Es gibt Wettermodelle mit höchst unterschiedlichen Prognosen. Tatsächlich ist sogar Schneefall drin.

Deutschland-Wetter: Biergarten-Wetter auch zum Start in die neue Woche

Update vom 14. Oktober 2019, 8.35 Uhr: Erst tagelang Regen und Temperaturen von gerade mal um die 10 Grad, dann Sonne satt und bis zu 25 Grad. Für Mitte Oktober war es am Wochenende ungewöhnlich warm und auch der Montag verwöhnt vor allem den Süden Deutschlands nochmal mit viel Sonne. Das Thermometer kann auf 26 Grad ansteigen, teilt der Deutsche Wetterdienst mit. Aber warum ist es eigentlich gerade fast schon sommerlich warm? Das liegt ausgerechnet an mehreren Tiefdruckgebieten, wie eine Grafik der Unwetterzentralen auf Twitter zeigt.

Gestern war es verbreitet sehr warm, in #Ihringen & #Offenburg konnten wir sogar bis zu 27,8 Grad messen!



Warum ist es derzeit so #warm? Mehr oder weniger kleine Tiefdruckgebiete liegen nördlich oder westlich von uns und lenken milde bis warme Luft aus südlichen Gefilden zu uns. pic.twitter.com/Ah0DneV6Xt — Unwetterzentrale (@uwz_de) October 14, 2019

Bestes Grill- und Biergarten-Wetter auch zum Wochenanfang: Im Norden erreichen die Temperaturen am Montag zwischen 14 und 19 Grad, im übrigen Deutschland dürfen wir uns sogar auf 20 bis 26 Grad freuen, mit den höchsten Werten in Baden-Württemberg. An der Ostsee können bis zum Mittag steife Böen aufkommen.

Wetter in Deutschland: Am Sonntag bis zu 26 Grad

Update vom 12. Oktober 2019, 20.30 Uhr: Was war das für ein schöner Sommer-Tag heute? Und das mitten im Oktober. In einigen Teilen Deutschlands kletterten die Temperaturen auf bis zu sommerliche 20 Grad. Auch am morgigen Sonntag könnte es genau so noch einmal weitergehen, denn auch dann zeigt sich der „Goldene Oktober“ noch einmal von seiner besten Seite. Die Höchstwerte liegen laut DWD bei 16 bis 26 Grad - im Süden sind demnach sogar lokal bis zu 27 Grad möglich.

Im Norden und Nordwesten ist zeitweise Regen möglich, im Tagesverlauf dann wechselnde Bewölkung mit einzelnen Schauern.

Video: Kommt jetzt der Eiswinter?

Wetter in Deutschland: Hitzewelle bringt Grillwetter

Update vom 11. Oktober 2019, 9.46 Uhr: Die meisten haben sich gedanklich im Oktober 2019 schon von der Sonne verabschiedet. Doch ab Samstag ist Grillwetter angesagt! Am Wochenende sind vielleicht bis zu 26 Grad drin. Das klingt unglaublich, zumal der Deutsche Wetterdienst (DWD) aktuell (Freitag 11. Oktober) im Norden Deutschlands vor Dauerregen und heftigen Sturmböen warnt. Aber, eine „Hitzewelle“ in Südeuropa zieht über Südfrankreich nach Deutschland, prognostiziert Wetter-Experte Dominik Jung von wetter.net.

Und diese Hitze erreicht mit einer Südwestströmung uns am Wochenende in Deutschland, teilt Jung mit. „Am Sonntag kann sich die Sonne und die Wärme weiter nach Norden durcharbeiten. Dann gibt es selbst in Hamburg für die Jahreszeit ungewöhnlich warme 23 Grad.“

Meteorologe Jörg Kachelmann hat eine Modellkarte für Sonntag nach dem neuen ECMWF (ECMWF steht für European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) auf Twitter geteilt. Demnach sind Spitzen bis 25 Grad am Sonntag möglich. Gleichzeitig könnte es dann örtliche Gewittern und Schauer geben. Das hört sich doch nach einem Mini-Sommer im Oktober 2019 an.

Der Sonntag mit Spitzen bis um 25°C nach dem neuen ECMWF. Von NRW bis SH etwa könnte es aber örtlich schauern und gewittern, Karten dazu hier:https://t.co/YAyxBRnHkW /FRhttps://t.co/v4oTMlNf4C — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) October 10, 2019

Wetter in Deutschland: Endlich! Mini-Sommer im Oktober - fällt ein Rekord

Update vom 11. Oktober 2019, 6.54 Uhr: Bis zum gestrigen Donnerstag hatte uns Tief „Peter“ noch im Griff, doch ab Freitag ebnet das Tief „Quentino“ den Weg für die sehr milde Mittelmeerluft, die uns zum Wochenende aus Spanien erreicht“, so Paul Heger, Meteorologe bei wetter.com. „Schon am Freitag klettern die Werte im Süden auf 22 Grad, der Norden zieht langsam nach. Am wärmsten wird es am Rhein, an den Alpen und an der Saale mit rund 26 Grad am Samstag und Sonntag. Der Süden bekommt dazu noch satte 20 Stunden Sonnenschein. Der Norden hinkt allerdings noch etwas hinterher. Am Sonntag gibt es aber auch hier etwas Sonne, im Nordwesten sind allerdings noch Schauer dabei“, sagt er. Bei gut und gerne 25 Grad spricht Wetter-Experte Dominik Jung gar von einem „Mini-Sommer“.

Oktober 2019 - Rekord-Wochenende im Anmarsch?

Fällt sogar ein Rekord? Eher nicht. Denn der Temperaturrekord für Mitte Oktober liegt bei 28,9 Grad, die im Jahr 2000 in Bad Reichenhall gemessen wurden.

Und Achtung: Es wird windig: Der Deutsche Wetterdienst warnt am Freitag vor Windböen etwa an der deutschen Küste im Norden und in NRW. Zwischen 6 und 18 Uhr kann es dort richtig windig werden.

Wetter in Deutschland: DWD gibt amtliche Warnung für bestimmte Regionen heraus

10.12 Uhr: Bis wir das schöne Sonnenwetter am Wochenende genießen dürfen, greifen Tiefausläufer über und wird es noch einmal richtig ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst hat für bestimmte Gebiete eine amtliche Warnung vor Gewittern und Sturmböen herausgegeben. Sie gilt für Teile Bayerns und Baden-Württembergs.

Deutschland-Wetter: Tief „Peter“ zieht am Dienstag ab

Update vom 10. Oktober, 07.56 Uhr: Wir sind das Tief „Peter“ immer noch nicht ganz los. Die Ausläufer sorgen am Donnerstag für sehr wechselhaftes, windiges und teilweise sogar stürmisches Wetter. Die Regen- und Gewitterwolken ziehen dabei von Westen nach Osten und liefern vor allem Vormittags ordentlich Nässe.

Am Nachmittag ändert sich das Wetter laut wetter.de allerdings: Es wird freundlicher und vor allem im Westen bleibt es meist trocken. Im Südwesten können die Temperaturen sogar bis auf 17 Grad steigen.

Allerdings wird es sehr windig. Vor allem in den Bergen und an der Nordsee können heftige Sturmböen auftreten. Doch auch in flacheren Teilen kann es ordentlich wehen.

Am Freitag sind wir „Peter“ dann aber endlich los und es stellt sich ein kompletter Wetter-Wechsel ein. Wir bekommen für diese Jahreszeit ungewöhlich warme Luft aus subtropischen Breiten, die für ein Sommer-Revival sorgen können - vor allem im Süden Deutschlands.

Auch der Deutsche Sebastian Vettel hat am anderen Ende der Welt mit Unwetter zu kämpfen. Auf Japan steuert ein Taifun zu, wie tz.de* berichtet.

Deutschland-Wetter: Der goldene Herbst kommt wieder

Update vom 9. Oktober, 13.52 Uhr: Am Mittwoch wird das Deutschland-Wetter extrem wechselhaft und vielerorts regnet es sich ein. Doch am Wochenende steht uns laut aktuellen Vorhersagen ein goldenes Oktoberwochenende bevor.

Am Wochenende soll es dann bei Sonne und blauem Himmel vereinzelt bis zu 25 Grad warm werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Während es am Freitag im Norden Regenschauer geben kann, setzt sich in der Südhälfte bereits zunehmend die Sonne durch. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad.

Wetter in Deutschland: Bis zu 25 Grad am Wochenende

Auch am Samstag bleibt das Wetter noch zweigeteilt. Im Süden wird blauer Himmel mit viel Sonnenschein erwartet. Dazu gibt es sommerliche Temperaturen von bis zu 25 Grad. In der Nordhälfte werden bei wechselhaftem Wetter immerhin 17 bis 22 Grad erreicht. Am Sonntag erwarten die Meteorologen dann nahezu überall Sonne und Höchstwerte um die 23 Grad.

Deutschland-Wetter: Doch zuvor wird es noch einmal richtig nass - Herbst-Comeback am Wochenende

Update vom 9. Oktober 2019, 08.35 Uhr: Erleben wir bald endlich den goldenen Oktober? Am Mittwoch leider vorerst nicht. Deutschlandweit ist mit wechselhaftem, teils sehr windigem Wetter, mit teils ergiebigen Niederschlägen zu rechnen. Das verdanken wir den Ausläufern eines Tiefdruck-Gebiets, das erwärmte Meeresluft von Westen nach Deutschland trägt.

Am Vormittag sollte vor allem im Westen und Südwesten Deutschlands ein Regenschirm eingepackt werden. Hier kann es teils stark regnen. Besonders südlich der Donau wird vor Dauerregen gewarnt. Im Allgäu können bis zu 25 mm in zwölf Stunden herunterkommen. Später am Tag kommen sogar Gewitter oder zumindest weiterer Regen von Westen auf uns zu, die auch in die Mitte Deutschlands ziehen. Der Osten Deutschlands bekommt die Schauer dann am Abend zu spüren. Davor bleibt es hier nur leicht bewölkt und es lässt sich sogar der ein oder andere heitere Sonnenstrahl genießen.

Die Temperaturen schwanken laut Deutschem Wetterdienst zwischen 13 und 16 Grad - im Osten bis 18 Grad.

Neben dem Regen sollte man sich auf viel Wind einstellen. An den Küsten und im Bergland gibt es starke bis stürmische Böen.

Große Wende nach Sturmtief Peter - sogar Sommer-Comeback in Sicht

Update vom 8. Oktober 2019, 14.21 Uhr: Sturmtief Peter bestimmt am Dienstag deutschlandweit das Wetter. Anhaltende Regenschauer werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von stärkerem Wind begleitet. Das Schmuddelwetter hält sich in den nächsten Tagen hartnäckig. Doch wenn diese nasskalte Herbstperiode überstanden ist, könnte Deutschland sogar nochmal ein richtiger Sommertag bevorstehen.

Wetter-Wende in Deutschland: Bis zu 25 Grad am Wochenende

Der 10-Tage-Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes zufolge, wird es vor allem in Richtung Süden immer freundlicher. Bis Samstag seien am Alpenrand mit Föhnunterstützung bis zu 25 Grad möglich. Im Norden und Nordwesten bleibt es vorerst noch wechselhaft, aber auch dort klettert das Thermometer bis zum Wochenende immerhin auf bis zu 17 Grad.

Verantwortlich für die Wetter-Wende ist laut Unwetterzentrale Hoch Lisbeth, das sich bis zum Wochenende vor allem im Süden und der Mitte Deutschlands durchsetzt.

Tief #PETER bei Island ist für unser #Wetter verantwortlich. Bis zum Wochenende setzt sich Hoch LISBETH (westlich von Portugal) dann langsam im Süden und der Mitte von #Deutschland durch. Dabei wird es im Süden/Südwesten noch mal bis an die 25 Grad warm! https://t.co/ReEwBfm5GL pic.twitter.com/3Krv2Iy4vb — Unwetterzentrale (@uwz_de) October 8, 2019

Auch Dominik Jung, Diplom-Meteorologe von wetter.net erwartet bis zum Wochenende ein kleines Sommer-Comeback. Ihm zufolge steigen die Temperaturen im Laufe der Woche kontinuierlich an, am Montag seien sogar bis zu 26 Grad drin.

Die Wetter-Aussichten für die kommenden Tage:

Dienstag : 9 bis 16 Grad, viele Wolken und Regen

: 9 bis 16 Grad, viele Wolken und Regen Mittwoch : 9 bis 16 Grad, wechselhaft mit Schauern

: 9 bis 16 Grad, wechselhaft mit Schauern Donnerstag : 10 bis 15 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Schauern

: 10 bis 15 Grad, Mix aus Sonne, Wolken und Schauern Freitag : 13 bis 17 Grad, im Norden noch Schauer, sonst freundlicher

: 13 bis 17 Grad, im Norden noch Schauer, sonst freundlicher Samstag : 17 bis 22 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, kaum Schauer

: 17 bis 22 Grad, Mix aus Sonne und Wolken, kaum Schauer Sonntag : 17 bis 24 Grad, mal Sonne, mal Wolken, weitgehend trocken

: 17 bis 24 Grad, mal Sonne, mal Wolken, weitgehend trocken Montag: 19 bis 26 Grad, freundliches Oktoberwetter, lokal sehr warm

