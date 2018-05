Ein Tornado beschädigte Häuser in Viersen in Nordrhein-Westfalen.

Am Mittwochabend ist ein Tornado durch NRW gerauscht. Ein Autofahrer hielt die Szenen mit seinem Handy fest. Ein anderer wurde vom Tornado verschlungen. Eine Person wurde schwer verletzt.

Update vom 17. Mai 2018, 6.42 Uhr:

Am Morgen nach dem folgenschweren Wirbelsturm bei Viersen am Niederrhein gehen die Aufräumarbeiten weiter. „Da gibt es viel zu tun - vor allem für die Dachdecker“, sagte ein Sprecher der Stadt Viersen am Donnerstag.

Der Tornado, der am Mittwochabend über mehrere Ortschaften gefegt war, deckte etwa 40 bis 50 Häuser ab, rund 150 Menschen erlitten materielle Schäden. Es gab zwei Verletzte: einen Feuerwehrmann und einen Autofahrer. Gegen 18.00 Uhr sei der Wirbelsturm über die Ortschaften Viersen-Boisheim, Nettetal-Schaag, Schwalmtal-Dilkrath, Schwalmtal und teilweise über Niederkrüchten gezogen, schilderte die Kreisverwaltung auf ihrer Facebookseite am Mittwochabend.

Tornado wütet in Deutschland - Autofahrer gerät mitten in gefährlichen Wirbelsturm

Viersen - Ein Anblick, der nicht alltäglich ist: Am frühen Mittwochabend hat ein mutiger Autofahrer mit seinem Handy einen Tornado gefilmt, der durch den Kreis Viersen in Nordrhein-Westfalen gerauscht ist. Ein anderer Autofahrer fuhr genau auf den Tornado zu - und wurde wie sein Vordermann vom Wirbelsturm verschlungen.

Der Riesen-Tornado hat schwere Schäden im Raum Viersen angerichtet. Nach ersten Erkenntnissen seien in einem Ortsteil zahlreiche Häuserdächer abgedeckt und Bäume umgeknickt worden, teilte die Stadt Viersen mit. Die „Rheinische Post“ hatte zunächst von der Windhose berichtet.

Person wurde schwer verletzt

Die Polizei Viersen berichtete von einem Schwerverletzten: Eine Person sei von dicken Ästen getroffen und schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Außerdem gebe es einen Leichtverletzten. Der Stadt lagen hingegen laut einer ersten Mitteilung zunächst keine Informationen über Verletzte vor.

Eine Bahnlinie musste laut Polizei gesperrt werden. Auch mehrere Straßen blieben zunächst gesperrt, weil umgeknickte Bäume den Weg blockierten. Das Unwetter hat sich nach ersten Polizeiangaben innerhalb von etwa zehn bis 15 Minuten gegen 18 Uhr abgespielt.

In Viersen war heute ein schlimmer Tornado. Der Tornado war so schlimm, wie schon lange nicht mehr in Deutschland. Es tut mir sehr leid, für diejenigen, die jetzt ihr Zuhause verloren haben. Wir sind bei euch! #Viersen #Tornado #Wirsindbeieuch — pat_ffm_15 (@pat_ffm_15) 16. Mai 2018

Kachelmann äußert sich zu Tornado

„Ein sehr eindrucksvoller Tornado zog über den Landkreis Viersen im Westen von NRW hinweg, er richtete hier einige Schäden an“, teilte der Wetterunternehmer Jörg Kachelmann auf seiner Internetseite mit. In Deutschland seien in diesem Jahr bisher mindestens sechs Tornados beobachtet worden, schreibt Kachelmann weiter.

Tornado zerstört Häuser

Der Tornado hinterließ auf seinem Weg eine Schneise der Verwüstung. Zahlreiche Häuser wurden schwer beschädigt.

Tornado in der Nähe von Viersen NRW... pic.twitter.com/bxVeF6TQeD — BigWiesel92 (@BWiesel92) 16. Mai 2018

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte schon zuvor für die Kreise Viersen, den Raum Mönchengladbach, Krefeld und Erkelenz eine Unwetterwarnung der zweithöchsten von vier Warnstufen herausgegeben.

heu/dpa