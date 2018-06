Gutes Wetter zum ersten Deutschland-Spiel: Temperaturen steigen

Gutes Wetter steht an: Fußball-Fans in Nordhessen und Südniedersachsen können sich das erste WM-Spiel der deutschen Kicker am Sonntag wohl bedenkenlos unter freiem Himmel anschauen.

Zwar ist es von Nordwesten her zeitweise stark bewölkt im Land. Aber es bleibt überwiegend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen könnten allerdings mit 19 bis 22 und in Südhessen bis 24 Grad für manchen gegen Abend schon etwas zu kühl für das Mitfiebern im Trikot werden.

Am Montag ändert sich an der Wetterlage in Hessen zunächst wenig. Bei einem Mix aus Sonne und Wolken gibt es kaum Schauer, die Temperaturen bleiben auf dem Niveau vom Sonntag. Wärmer wird es dann mit 24 bis 29 Grad am Dienstag wieder. Dazu bleibt es bei schwachem bis mäßigem Wind trocken.

Ab Mittwoch wird es dann wieder ziemlich heiß. In Kassel werden beispielsweise bis zu 27 Grad erwartet.

Auch im Süden Niedersachsens soll es in den nächsten Tagen überwiegend trocken bleiben. Also muss wohl niemand am Sonntag aus Göttingen oder Northeim im Regenmantel zum Public Viewing. Ab Mitte der Woche sind dann ebenfalls Temperaturen über 25 Grad angesagt.

Für den Rest Niedersachsens gibt es allerdings eher trübe Aussichten. Dort können sind bei unter 20 Grad auch einige Regenwolken hinzugesellen.

