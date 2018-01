Zuerst wechselhaft, dann kommt der Winter in die Region

Kassel/Göttingen. Erst Sonne, dann Wolken. Darauf folgen Regen und viel Wind. Und spätestens ab Mitte der Woche kommt auch noch Schnee in der Region dazu und es bleibt kalt.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilt, werde der Sonntag nach Auflösung von Nebelfeldern noch sonnig und trocken. Wer einen Spaziergang machen will, muss sich aber warm anziehen: Die Temperaturen liegen tagsüber nur bei zwei Grad.

Am Montag ziehen spätestens ab dem Mittag Wolken in die Region und der Wind nimmt im Tagesverlauf immer mehr zu. Ab dem Nachmittag zieht von Western her außerdem Regen auf. Mit diesem ersten, kleineren Sturmtief beginnt laut Meteorologen die Schneefallgrenze zu sinken und im Bergland oberhalb von 700 Metern fällt Schnee. In höheren Lagen muss laut DWD gegen Abend außerdem mit starken Böen gerechnet werden. Die Temperaturen liegen am Montag tagsüber bei maximal fünf Grad im Raum Northeim, im Raum Kassel bei vier und im Kreis Waldeck-Frankenberg nur bei zwei Grad. Nachts sinken die Temperaturen überall auf minus vier Grad.

Schnee auch in tieferen Lagen

Am Dienstagvormittag bleibt es stürmisch, die Schneefallgrenze sinkt weiter. Der Regen geht in Graupel- und Schneeschauer über. Ab dem Nachmittag ist auch in tieferen Lagen der Region mit Schnee zu rechnen. Tagsüber werden etwa drei bis vier Grad erwartet, nachts wird es nicht viel kühler.

Das Winterwetter soll laut Meteorologen dann einige Tage in der Region bleiben: Mindestens bis zum nächsten Wochenende bleibt es kalt und es schneit in ganz Nordhessen und Südniedersachsen immer wieder. Die Temperaturen liegen dann tagsüber bei maximal zwei Grad, nachts sinken sie unter den Gefrierpunkt.

Sturmböen am Donnerstag möglich

Am Donnerstag könne es in manchen Teilen Deutschlands erneut richtig stürmisch werden. Wie der DWD berichtet, erreiche der Wind im höheren Bergland und in den Alpen Orkanstärke. Auch in tieferen Lagen könne es schwere Sturmböen geben. Laut Meteorologen gebe es ein Starkwindband auf der Nordhalbkugel, In diesem sogenannten "Jetstream" bestehe ein hohes Potenzial, dass sich einzelne gefährliche Stürme bilden können. Ob Deutschland nach "Burglind" von einem schweren Sturmtief getroffen wird, könne man jetzt aber noch nicht exakt sagen - erst 24 bis 48 Stunden vorher können man das genau definieren.

Falls es Unwetterwarnungen für die Region gibt, finden Sie diese hier auf der Internetseite des Deutschen Wetterdienstes.

Rubriklistenbild: © Foto: Stefan Puchner/dpa