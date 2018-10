Der goldene Herbst ist noch nicht vorbei: Es bleibt überwiegend sonnig

Kassel/Göttingen. Der Herbst zeigt sich in der Region auch in der kommenden Woche von seiner guten Seite: Es bleibt überwiegend sonnig. Graues Herbstwetter ist noch nicht in Sicht.

In Teilen der Region können die Tage zwar nebelig beginnen, die Sonne setzt sich dann aber durch und es bleibt trocken - das teilt der Deutsche Wetterdienst am Samstag mit. Wechselhaft wird allerdings der morgige Sonntag: Er beginnt wolkig mit Regen, im Tagesverlauf verziehen sich die Regenwolken teilweise. Metereologen erwarten in der Region Höchstwerte zwischen 14 und 17 Grad. Montag sieht das Wetter ähnlich aus: Zwar bleibt es überwiegend trocken, die Temperaturen sollen aber auch nicht höher steigen.

Schöner wird es dann ab Dienstag: Es warten golden-herbstliche Tage auf die Menschen in Hessen und Südniedersachen. Bis Freitag sollen die Temperaturen bis auf 22 Grad steigen, es ist mit viel Sonnenschein zu rechnen - bisher ohne Regenschauer.

So wird das Wetter in Hessen und Südniedersachsen

Kommende Woche unterscheidet sich das Wetter in der Region kaum. In Göttingen, Kassel, Rotenburg und Frankenberg steigen die Temperaturen am Montag bis auf 17 Grad. Genauso sieht das in Northeim, Witzenhausen, Homberg und Hann. Münden aus.

Dienstag bis Freitag können sich die Hessen und Südniedersachsen auf Höchstwerte zwischen 21 und 22 Grad freuen. Der Regenschirm kann also Zuhause bleiben.

