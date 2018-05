Vatertag fällt ins Wasser: So wird das Wetter an Himmelfahrt

Die vergangenen Tage waren traumhaft. Doch ausgerechnet am Vatertag müssen wir uns auf Regen und Gewitter einstellen. Die Aussichten für das lange Wochenende.

Wie wird das Wetter am Vatertag?

Gelinde gesagt nicht so schön. Vielerorts wird Himmelfahrt ins Wasser fallen. Bereits morgens kann es in Nordhessen und Südniedersachsen zu schauerartigem Regen und Gewittern kommen, sagt Thomas Ruppert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Die Temperaturen erreichen nur noch Werte von bis zu 22 Grad. Ein Ausflug im Trockenen ist am ehesten noch nachmittags möglich. Wo genau es dann regnet oder gewittert, kann Ruppert noch nicht sagen. Er empfiehlt die Warnwetter-App des DWD oder auch den Blick aus dem Fenster.

Wie wird das Wetter am Wochenende?

Das ist die gute Nachricht: Es wird wieder besser. Bereits am Freitag beruhigt sich das Wetter laut DWD in unserer Region. Samstag bleibt es bei bis zu 24 Grad trocken, ehe es am Sonntag wieder unbeständiger wird. Dieser Mix aus Sonne, Wolken, Schauern und Gewittern bleibt uns wohl noch im Lauf der nächsten Woche erhalten. Das, sagt Ruppert, "ist jedoch nicht ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Durch das sommerliche Wetter der vergangenen Wochen sind wir nur sehr verwöhnt."

Müssen Gärtner Angst vor den Eisheiligen haben?

Nein, in diesem Jahr nicht so richtig. Das Wetterphänomen beschreibt die Gefahr, dass es noch bis Mitte Mai zu Frost kommen kann. Laut Bauernregeln sind dafür die Namenstage der Eisheiligen Mamertus (11. Mai), Pankratius (12. Mai), Servatius (13. Mai) und Bonifatius (14. Mai) verantwortlich, zudem die "kalte Sofia" (15. Mai). Im Süden reimt man dazu: "Pankrazi, Servazi und Bonifazi sind drei frostige Bazi. Und zum Schluss fehlt nie die kalte Sophie."

Oft sind die Eisheiligen mit einer Hochdrucklage verbunden: Tagsüber wird es schon ordentlich warm, durch die nächtliche Abkühlung gibt es morgens Bodenfrost. Dieses Jahr hatten wir das noch Anfang des Monats. Nun besteht laut Ruppert nur noch in der Nacht zu Freitag in höher gelegenen Regionen rund um Kassel und Göttingen die Gefahr, dass das Thermometer unter Null sinkt.

Dafür müssen sich Gärtner weiter Sorgen wegen des Wassermangels machen. Nach der Trockenheit der vergangenen Wochen ist trotz der örtlichen Gewitter noch kein lang anhaltender Landregen in Sicht.

Warum ist das Wetter ausgerechnet an Feiertagen und Wochenenden schlecht?

Das fragen sich in diesen Tagen viele Arbeitnehmer. Wochenlang saßen sie bei strahlendem Sonnenschein im Büro. Nun haben sie an Himmelfahrt frei und werden beim Vatertagsausflug vermutlich nass. Das ist in der Tat ärgerlich, aber laut Ruppert gibt es keine Statistik, die einen solchen Wettergegensatz erklären würde. Trost für all jene, die das nicht glauben, bietet das Buch "Nach zwei Tagen Regen folgt Montag: Und andere rätselhafte Phänomene des Planeten Erde".

Nach Ansicht der Autoren ist es montags tatsächlich oft schöner als am Wochenende. Daran sei der Mensch selbst schuld: Feinstaubpartikel des Berufsverkehrs unterstützen demnach die Wolkenbildung. Da die Luft am Wochenende sauberer wird, scheine mit Verspätung montags öfter die Sonne. Für Ruppert ist diese Theorie jedoch "nur ein Gerücht".

