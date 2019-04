Nach Schneeschauern: Es wird sonnig und viel wärmer

Der Frühling kommt zurück: In der kommenden Woche wird es in Nordhessen und Südniedersachsen wieder wärmer. Die Temperaturen steigen auf bis zu 18 Grad an.

Nachdem es in den vergangenen Tagen vereinzelt zu Schneeschauern kam, wird es wieder trockener. Am Sonntag wird der Himmel laut Deutschem Wetterdienst zwar bedeckt bleiben und es kommt gebietsweise zu Regen, ab Montag aber geht es bergauf. Dann setzt sich die Sonne durch und die Höchstwerte steigen von fünf Grad am Sonntag auf bis zu 13 Grad am Montag.

Zum Wochenende hin soll es noch wärmer werden. Mittwoch bis Freitag sind Temperaturen zwischen 15 und 18 Grad in Nordhessen und Südniedersachsen vorhergesagt - wobei es Donnerstag vereinzelt regnen oder zumindest bewölkt sein soll.

So wird das Wetter in Nordhessen

In Kassel, Schwalmstadt, Frankenberg und Witzenhausen wird es Sonntag noch mal nass. Die Höchstwerte liegen bei fünf Grad Celcius. Zu Beginn der neuen Woche wird es spürbar heiterer. Montagmorgen ist es noch etwas frisch, ab mittags aber scheint die Sonne. Vorhergesagt sind Temperaturen bis zu 13 Grad. Dienstag bis Freitag schwanken die Höchstwerte zwischen 13 und 18 Grad. In Kassel und Witzenhausen soll es am Donnerstag regnen, Freitag wird der Himmel laut Vorhersage bewölkt sein.

So wird das Wetter in Südniedersachsen

Ähnlich sieht das Wetter in Göttingen, Northeim und Hann. Münden aus. Sonntag ist mit Regen zu rechnen, außerdem bleibt es frisch. Die Temperaturen steigen höchstens auf 5 Grad Celcius. Montag kommt wie in Nordhessen auch in Südniedersachsen die Sonne im Laufe des Tages heraus - und das bei neun bis 13 Grad. Von Dienstag bis Freitag steigen die Temperaturen stetig, am Ende der Woche auf bis zu 18 Grad. Es soll mit Ausnahme von Donnerstag und Freitag überwiegend sonnig sein.

Das aktuelle Wetter für Ihre Regionen finden Sie hier.

Das Wetter an Ostern

Laut Deutschem Wetterdienst können sich die Hessen auf angenehmes Wetter am Osterwochenende freuen. Denn der Temperaturtrend zeigt derzeit Werte von bis zu 22 Grad an.

Dieser Beitrag stammt von der Video-Plattform Glomex und wurde nicht von HNA.de erstellt.