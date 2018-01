Milde Temperaturen, viel Regen: Die Wetteraussichten für die Region

Kassel/Göttingen. Bis Mittwoch bleiben die Temperaturen in der Region mild, allerdings soll es immer wieder regnen. Ab Donnerstag kann es dann wieder kälter werden.

Die Temperaturen in Nordhessen und Südniedersachsen bleiben in den kommenden Tagen mild: Zwischen sechs und elf Grad werden erwartet. Immer wieder kann es regnen, zeitweise wird es, vor allem im Nordosten Hessens, stürmisch, das meldet der Deutsche Wetterdienst.

Der wärmste aber auch der nasseste Tag wird der Montag. Am Dienstag kommt hier und da die Sonne heraus. Erst ab Donnerstag sinken die Temperaturen wieder: Dann kann es mit vier und zum Ende der Woche mit drei Grad wieder kälter werden.

Der Sonntag: Dicht bewölkt

Am Sonntag ist es größtenteils dicht bewölkt, es werden Regen und Sprühregen erwartet. Gegen Abend steigt die Regenwahrscheinlichkeit auf teilweise 90 Prozent. In Kassel, Göttingen und Northeim wird es bis zu zehn Grad warm. In Treysa und in Frankenberg steigen die Temperaturen tagsüber auf acht Grad, in Rotenburg auf neun.

Der Montag: Mild und nass

Am Montag wird es noch etwas wärmer und zugleich nasser: In Northeim, Kassel und Treysa soll es immer wieder regnen. Trockener bleibt es in Bad Hersfeld und Rotenburg: Hier ist der Himmel bedeckt, es fällt nur selten Regen, die Temperaturen liegen bei etwa neun Grad.

Der Dienstag: Nur leicht bewölkt

Der schönste Tag der kommenden Woche wird voraussichtlich der Dienstag: In Rotenburg ist der Himmel leicht bewölkt bei sieben Grad, in Kassel scheint die Sonne bei sechs Grad.

Der Mittwoch: Viel Regen

Am Mittwoch zieht der Himmel dann wieder zu: Es regnet den ganzen Tag immer wieder, die Temperaturen liegen in der ganzen Region zwischen sechs und sieben Grad.

Das aktuelle Wetter in der Region gibt es hier.

Rubriklistenbild: © dpa-avis