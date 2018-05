Sonntag kommt der Sommer: So wird das Wetter in der Region

Blauer Himmel, Sonnenschein: So schön wie dieser Blick vom Peterskopf am Edersee werden auch die nächsten Tage in unserer Region aussehen.

Nach dem wärmsten April aller Zeiten verwöhnt uns auch der Mai. Am Wochenende wird es bis zu 25 Grad warm. Manche sind darüber gar nicht froh.

Wie wird das Wetter am Wochenende?

Schöner als auf Mallorca. Während für die Lieblingsinsel der Deutschen 23 Grad und Regen vorausgesagt werden, können wir uns mitten im Frühling auf den ersten Sommertag freuen. Sonntag soll es in Nordhessen und Südniedersachsen bei Sonnenschein 25 Grad warm werden, wie Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagt. Schon am Samstag bleibt es bei 20 bis 24 Grad trocken. Nachts kann es sich aber noch auf sieben Grad abkühlen. Trotzdem: Das Wochenende sollte man am besten draußen verbringen.

Wie lang hält die Wetterlage an?

Noch bis Mitte nächster Woche. "So lang wird es keine Änderungen geben", sagt Friedrich. Wer es besonders warm mag, sollte nach Freiburg reisen. Im Breisgau könnte Montag und Dienstag die 30-Grad-Marke geknackt werden. Erst am Donnerstag soll feuchtere Luft nach Deutschland strömen. Dann steigt auch in unserer Region die Gefahr von Schauern und Gewittern. Kleiner Wermutstropfen: Ausgerechnet wenn es wieder schlechter wird, haben die meisten Menschen frei, denn Donnerstag ist Himmelfahrt.

Wie ungewöhnlich ist so ein Wetter wie jetzt?

Gar nicht so sehr. "Anfang Mai kommt es öfter vor, dass wir 25 Grad und mehr messen", sagt der DWD-Mann Friedrich. Ungewöhnlich ist nur, dass der April schon fast ein Mai war. Mit einer Durchschnittstemperatur von 12,4 Grad haben wir gerade den wärmsten April hinter uns, seitdem das Wetter aufgezeichnet wird. Der bisherige Rekord stammt aus dem Jahr 2009 mit 11,8 Grad.

Wann regnet es wieder?

Das fragen sich vor allem Bauern und Hobby-Gärtner. "Für sie ist das Wetter derzeit nicht so prickelnd", sagt Friedrich. Da der April zu trocken war, leiden viele Pflanzen unter einer Wasserknappheit. Wie viel es Ende nächster Woche regnen wird, kann derzeit noch niemand sagen. Manche Meteorologen glauben aber schon zu wissen, wie es nach der wechselhaften Phase weitergeht. Laut den Experten von WetterOnline ist es nicht ausgeschlossen, dass nach Himmelfahrt "wieder ein neues Hoch wetterwirksam wird und die Trockenheit andauert". Der Wonnemonat Mai würde seinem Namen dann alle Ehre machen - und allen, die auf Regen warten, eine heiße Zeit bescheren.

Und die Höchstwerte morgen dann so - bessere Ansicht --> in Städte/Kreise oder einfach Ort hier rein: https://t.co/fuNkaG7XP7#wetter /FRhttps://t.co/xGYDbRrFN0 — Kachelmannwetter (@Kachelmannwettr) 4. Mai 2018

