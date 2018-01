Das Wetter in der Region: Zeitweise Schnee und Regen, ab der Wochenmitte aber wärmer

Kassel. Die kommenden Tage bringen bei dem Wetter in der Region keine große Veränderung: Es bleibt mit Schnee und Regen ungemütlich, zur Wochenmitte wird es aber wärmer.

Am Samstag gibt es anfangs eine Mischung aus vielen Wolken und etwas Sonne mit örtlichen Schneeschauern oder in den Niederungen auch Schneeregen- und Regenschauern.

So wird das Wetter in Nordhessen

In Kassel, Frankenberg und Schwalmstadt soll es ab Samstagnachmittag schneien. Sonntag bleibt es bei bis zu 2 Grad aber trocken, zeitweise zeigt sich die Sonne. Ab Montag schneit oder regnet es bei bis zu 3 Grad weiter. Es muss mit überfrierendem Regen gerechnet werden.

In Witzenhausen meldet der Deutsche Wetterdienst bis zum Montag leichten Schneefall. Dabei werden Temperaturen von minus 2 bis plus 3 Grad erreicht.

So wird das Wetter in Südniedersachsen

Auch in Northeim und Hann. Münden soll es bis zum Montag Schnee und Regen geben. Dabei wird es bis zu 4 Grad warm. Ab Dienstag bleibt es bei sieben Grad trocken aber bewölkt. In Hann. Münden werden am Mittwoch bis zu 10 Grad erreicht.

Ab Donnerstag liegen die Temperaturen in der ganzen Region bei bis zu 12 Grad. Es kommt zeitweise zu Schauern.

Das aktuelle Wetter finden Sie hier.