Das Wetter in der Region: Es bleibt hochsommerlich warm

Kassel. Das Wetter ist seit Wochen hochsommerlich. Dieser Trend wird sich in der Region auch in der kommenden Woche fortsetzen. Das Risiko für Gewitter bleibt allerdings bestehen.

"Nach den Gewittern ist vor den Gewittern", teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Auch am Samstag müssten manche Regionen mit kräftigen Unwettern rechnen. "Allerdings verlagert sich der Gewitterschwerpunkt zunehmend in den Norden und Osten", sagte Meteorologe Markus Übel von der Wettervorhersagezentrale in Offenbach.

Am Sonntag beruhige sich das Wetter langsam, jedoch nur vorübergehend. Kommende Woche soll es warm und schwül bleiben - was neue Gewitter zur Folge haben kann.

So wird das Wetter in Nordhessen

In Kassel, Frankenberg, Schwalmstadt und Witzenhausen bleibt es am Samstag bewölkt und regnerisch.

Die Temperatur liegt bei 23 Grad. Am Sonntag steigen die Temperaturen wieder bis auf 26 Grad. Es bleibt leicht bewölkt. Der Dienstag wird in der ganzen Region als sonnigster Tag der Woche angekündigt. Zur Wochenmitte muss, bei Höchstwerten von 28 Grad, wieder mit Gewittern gerechnet werden.

So wird das Wetter in Südniedersachsen

In Northeim und Hann. Münden wird der Samstag stark bewölkt und bis zu 22 Grad warm. Der Sonntag zeigt sich bei bis zu 25 Grad von seiner besten Seite. In Göttingen kann es am Samstag immer wieder zu Schauern kommen. Ab Montag wird es in Südniedersachsen wieder warm, die Temperatur klettert auf bis zu 27 Grad. Ab Donnerstag kann es zu Hitzegewittern kommen.

Bilanz zum Monat Mai

Insgesamt fiel im Mai nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes eher wenig Regen: so wurden pro Quadratmeter 65 Liter statt der üblichen 71 Liter gemessen. Mit einer Mitteltemperatur von 15,9 Grad war der Wonnemonat zudem fast vier Grad wärmer als üblich.

