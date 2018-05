Am Pfingstmontag kommt die Hitze zurück: So wird das Wetter in der Region 

Sonne und blauer Himmel. So schön wie dieser Blick vom Peterskopf am Edersee werden auch die nächsten Tage in unserer Region aussehen.

Nach einigen kälteren Tagen kommt pünktlich zu Pfingsten der Sommer zurück nach Nordhessen und Südniedersachsen. Wir haben die Aussichten für das lange Wochenende und die kommende Woche.

Sonntag: Es wird sonnig

Am Sonntag erwartet uns in der gesamten Region sommerliches Pfingstwetter: 15 Sonnenstunden sind für Kassel, Göttingen, Witzenhausen und Frankenberg angekündigt. Die Temperaturen liegen tagsüber zwischen 23 und 25 Grad. Es soll trocken bleiben.

Montag: Sommerlich warm

Am Pfingstmontag klettern die Temperaturen noch weiter nach oben. Kassel und Northeim schafft 25 Grad, in Fritzlar soll das Themometer sogar 26 Grad anzeigen. In der ganzen Region zeigt sich die Sonne, in Nordhessen kann es ab dem Nachmittag etwas bewölkt sein. Regnen soll es eher nicht.

Der Deutsche Wetterdienst hat einige Freizeittipps für das lange Wochenende für die jeweiligen Regionen herausgegeben:

Ein paar Freizeittipps für das verlängerte Wochenende ;-) /V pic.twitter.com/AF3pBSP9pI — DWD (@DWD_presse) 18. Mai 2018

Dienstag und Mittwoch: Mit Gewittern ist zu rechnen

Richtig heiß wird es am Dienstag mit sonnigen Temperaturen zwischen 25 und 26 Grad. Wegen der Hitze steigt spätestens ab Mittwoch regional das Risiko für Schauer und Gewitter.

Donnerstag: Bewölkt und trocken

Am Donnerstag zeigt sich die Sonne eher selten, regnen soll es nicht. Die Temperaturen sind mit 24 Grad in Kassel und Hann. Münden und 23 Grad in Homberg immer noch warm.

Den aktuellen Wetterbericht für Ihren Ort finden Sie hier.