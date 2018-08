Sonne satt für die Region: Es bleibt warm und trocken

Nachdem es in der abgelaufenen Woche die ersehnte kurze Abkühlung gab, wird es in der nächsten wieder warm und trocken. Die Aussichten für unsere Region.

In Hessen bleibt es weiter warm und trocken. Am Sonntag werde es heiter bis sonnig, die Höchstwerte liegen zwischen 25 und 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Auch nachts bleiben die Temperaturen im zweistelligen Bereich.

Zwar ziehen am Montag dann dichtere Wolken auf, doch das Badewetter bleibt. Die Temperatur erreicht das Vortagsniveau, es gibt kaum Wind. Am Dienstag soll es zunächst wechselnd oder stark bewölkt werden, doch am Nachmittag lockert es zunehmend auf. Es wird bis zu 31 Grad warm.

Kassel erreicht Temperaturen mit Werten zwischen 26 und 31 Grad. Nachts kühlt es sich in der Region auf Werte von 16 bis 13 Grad ab. Mit 10,5 Sonnenstunden wird der Mittwoch der sonnenreichste Tag der Woche. Ähnliche Aussichten gibt es im Schwalm-Eder-Kreis und in Bad Hersfeld. In der Region kühlt es sich zum kommenden Wochenende hin aber ab. Samstag ist es meist wolkig und das Thermometer steigt nicht über 22 Grad.

Auch für Northeim und Göttingen sowie für den restlichen Teil Südniedersachsens ist Freibadwetter vorausgesagt. Northeim erreicht Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad, Göttingen kommt auf 26 bis 32 Grad.

Das Wetter für Ihren Ort können Sie auf dieser Seite nachlesen.

Lesen Sie dazu: Wegen der anhaltenden Trockenheit der vergangenen Monate sind die Fische und Pflanzen in Kassels Bächen gefährdet. Deshalb untersagt es die Stadt nun, Wasser aus Kassels Bächen zu entnehmen.

August: Hochzeit der Wespen

Wespen scheinen in diesem Sommer besonders lästig zu sein. Und das hat auch einen Grund: die Trockenheit. Wie man die Tiere am besten vertreiben kann, haben wir getestet.