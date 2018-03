Frost, Schnee, Wind: Hoch „Irenäus“ bringt den Winter in die Region zurück

Der Winter ist zurück: In der Region kann es am Wochenende Schneefall und Schneeverwehungen geben. Die Temperaturen bleiben unter Null.

Kassel/Göttingen. Es ist ein ungemütliches Wochenende: Hoch „Irenäus“ bringt den Winter zurück in die Region. Die Temperaturen sind wieder unter den Gefrierpunkt gefallen und der Frühling ist erst einmal nicht in Sicht.

Neben Minusgraden gibt es am Wochenende auch immer wieder Schneefall in Nordhessen und Südniedersachsen. Schuld daran ist das Hoch „Irenäus“ über Skandinavien, das aus Nordosten arktische Kaltluft zu uns schiebt. Dadurch stellt sich mehr und mehr winterliches Wetter ein, erklärt der Deutsche Wetterdienst.

Drei Warnungen des Deutschen Wetterdiensts für die Region

Für die Region hat der Deutsche Wetterdienst am Samstag mehrere Warnungen herausgegeben.

Es gibt eine amtliche Warnung vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern (Windstärke Bft 9).

Zudem gibt es eine Warnung vor Frost - die Temperaturen können auf Werte von bis zu minus 15 Grad sinken. Überall in der Region bleiben die Temperaturen am Wochenende unter dem Gefrierpunkt.

Und es gibt eine amtliche Warnung vor Schneeverwehungen, die in höheren Lagen auftreten können. In Nordhessen und Südniedersachsen besteht Glättegefahr durch Schnee und überfrierende Nässe. Aktuelle Warnungen des Deutschen Wetterdienstes gibt es hier.

Bislang keine großen Unfälle

Auf den Straßen des Landes blieb es zum Beginn des Wochenendes eher ruhig, teilte ein Sprecher der hessischen Polizeidienststellen am Samstagnachmittag mit. "Es gab in der Nacht auf Samstag punktuell Schneeverwehungen und ein paar umgeknickte Bäume", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen in Kassel, "aber das war nichts, was uns besonders beschäftigen würde". Es seien weder Menschen verletzt worden, noch habe es ungewöhnlich viele Verkehrsunfälle in der Region gegeben. Zwischen Melsungen und Kassel kam es am Samstagmorgen allerdings zu Behinderungen im Zugverkehr, weil ein Baum auf die Oberleitung der Bahn gestürzt war.

In Thüringen und Sachsen-Anhalt sorgte das Winterwetter für einige Unfälle - die meisten aber nur mit Blechschäden. Auch in Norddeutschland brachte der Wintereinbruch laut Polizei viele Autofahrer ins Rutschen. Auf Nord- und Ostsee sollten etliche Fähren wegen des Sturms in den Häfen bleiben.

+ Eispanzer an der Ostsee: Die frostigen Temperaturen und der eisige Wind sorgen für zugefrorene Bänke und Stege in Mecklenburg-Vorpommern. © dpa

Auch zum Frühlingsanfang bleibt es kalt

Am Sonntag bleibt es in Nordhessen und Südniedersachsen größtenteils niederschlagsfrei - aber die Temperaturen liegen im Minusbereich. Tagsüber liegen sie bei etwa minus 1 Grad, nachts bei etwa minus 8 Grad. Und es bleibt windig - so fühlen sich die Temperaturen noch kälter an.

Das Winterwetter bleibt in der Region auch zum Wochenbeginn: Laut Deutschem Wetterdienst zeigt sich am Montag zwar teilweise die Sonne und der Wind lässt gebietsweise nach. Aber die für diese Zeit ungewöhnlich kühlen Temperaturen bleiben. Tagsüber liegen sie bei nur 3 Grad, nachts sinken sie auf bis zu minus 10 Grad.

Am Dienstag ist offiziell Frühlingsanfang - aber mildere Temperaturen sind weiter im Nordhessen und Südniedersachsen nicht in Sicht. In der Region kann es nochmal Schneeeregen oder Schnee geben und es bleibt mit 4 Grad tagsüber und minus 8 Grad nachts weiter kalt.

Bis zum Ende der Woche liegen die Temperaturen nachts noch im Minus-Bereich, aber tagsüber wird es von Tag zu Tag etwas wärmer. Von bis zu 5 Grad am Mittwoch und 7 Grad am Freitag werden am kommenden Wochenende nach ersten Prognosen sogar bis zu 10 Grad in der Region erwartet.

Sommerliche Temperaturen in Teilen Europas

Wer es jetzt warm haben möchte, sollte am besten nach Griechenland fliegen: Dort stiegen die Temperaturen laut Wetteramt Athen auf 26 Grad, auf Kreta wurden örtlich sogar 30 Grad erreicht. Bis es bei uns so warm sein wird, wird es noch etwas dauern.