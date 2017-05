Nach Unwettern wird es wieder sonnig und warm

Erst Regen, dann Sonne: Ab sofort wird es wieder überwiegend schön in unserer Region.

Nach starken Regenfällen in den letzten Tagen verspricht das Wochenende und auch die neue Woche wieder meist sonniges und warmes Wetter.

Noch am Freitag schüttete es teilweise wie aus Kübeln. Davon kann beispielsweise Grebenstein im Kreis Kassel ein Lied singen. Dort rauschte nach heftigem Regen eine Schlammflut durch den Ort.

Dank eines Hochdruckgebiets kam am Samstag in Nordhessen und Südniedersachsen vielfach wieder die Sonne hervor, die sich am Sonntag und Montag auch für längere Zeit zeigen soll. Es bleibt trocken und es wird von Tag zu Tag wärmer.

Sollen es am Wochenende noch um die 20 Grad sein, steigt das Thermometer bis Dienstag auf bis zu 25 Grad. Erst danach wird es zwischendurch wieder etwas kühler - und kann auch wieder ein wenig regnen. Dennoch: Die Aussichten auch für den Zeitraum danach sind durchaus positiv.