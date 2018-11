Kühl, ungemütlich und glatt: Die Wetteraussichten für die Region

Die Region erwarten ungemütliche Tage - auch zum Start in die neue Woche ist keine Besserung in Sicht. Die Wetteraussichten für Nordhessen und Südniedersachsen.

Beim Blick aus dem Fenster sehen die Menschen in der Region derzeit nicht viel: ein grauer Himmel, darunter grauer Nebel. Ein Tief über Westeuropa sorgt auch in Nordhessen und Südniedersachsen für ungemütliches Wetter.

Die Regenfront, die am Samstagmorgen im Süden Hessens für Nässe gesorgt hat, wandert im Tagesverlauf immer weiter nach Norden. In Kassel soll spätestens am Nachmittag Regen fallen, zeitweise gibt es auch schon zuvor Sprühregen bei mäßigem Wind. Maximal vier Grad wird es dabei warm. Genauso sieht es auch in Göttingen aus.

Für die Nacht zu Sonntag warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in höheren Lagen vor Glätte. Während die Süd- und Mittelhessen trocken bleiben, kann es im Norden nass werden. Zum Nachmittag hin werde es aber wieder trockener. Die Temperaturen in der Region steigen auf bis zu sechs Grad, die Sonne wird aber trotzdem nicht zu sehen sein.

Das Spiel wiederholt sich auch zu Wochenbeginn: In der Nacht kann es glatt werden, am Morgen bleibt es stark bewölkt, der Regen bleibt aber wohl aus. Winterlich wird es wohl erst wieder in der Nacht zu Dienstag: Der DWD warnt hier vor allem in höheren Lagen vor Schneefällen oder Schneeregen, das Thermometer fällt auf bis zu vier Grad minus. Am Dienstagmorgen sei mit Nieselregen und Nebel zu rechnen, im Tagesverlauf soll es jedoch aufheitern - dann würden die Nordhessen und Südniedersachsen beim Blick aus dem Fenster auch endlich wieder die Sonne sehen.

